نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خادمة تعتدي جنسيًا على طفلة لمدة عامين .. وبعدما كبرت وتزوجت حدثت المفاجأة! (شاهد الفيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المستشارة الأسرية الدكتورة نجوى الثقفي ، خلال لقاء برنامج " ياهلا " ، عن أسباب وقائع الشذوذ ، وطرق علاجها .

وقالت الدكتورة نجوى الثقفي ": إن المسؤول عن وقائع الشذوذ منظومة اجتماعية كاملة مكونة من التعليم والأسرة وأعتقد وزارة الصحة لازم تكون موجودة فيها ، لأن هناك بعض الحالات تكون أسبابها عضوية ، فلابد أن نتأكد هل السبب عضوي أم اجتماعي أم نفسي " .

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وداعًا للشيب المبكر.. هذه هي الوصفة السحرية التي تبحث عنها النساء للتخلص من الشعر الأبيض تماما

مكون عجيب إذا لامس وجهك يقضي على التجاعيد والترهلات بدون رجعه ستصغرين 10 سنوات مهما كان عمرك

خادمة تعتدي جنسيًا على طفلة لمدة عامين .. وبعدما كبرت وتزوجت حدثت المفاجأة! (شاهد الفيديو)

السعودية: أول صورة لجواز السفر الجديد من الداخل تزينه صور هذا الحيوان.. شاهد

عشبة سحرية تعالج النقرس والملاريا وآلام المفاصل وانسداد الأمعاء والأرق والكثير من الأمراض التي يعاني منها الرجال والنساء

حملة المقاطعة تؤتي ثمارها .. آخر سعر لـ"طبق البيض" في السعودية يفاجئ المستهلكين

مشروب بسيط يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

الكشف عن سبب اعتداء المواطن السعودي على ممرضة بلاده وسحلها على الأرض بمستشفى "المجاردة"

أسد يفترس جاموسة ويلتهم "جنين" من بطن أمه.. لكن النهاية كانت صادمة (فيديو)

4 علامات مفاجئة تشير إلى نقص حاد في فيتامين بـ12 المهم لجسمك.. يجب عليك معرفتها فورًا

الأرض على موعد مع شمس لا تغيب لمدة 100 يوم.. «هتشوفها الصبح وبالليل»

أغرب قبيلة في العالم.. النساء مكشوفة النصف العلوي والنصف السفلي لأجسادهن بالكامل ويقدمهن أزواجهن هدايا للضيوف (صور)

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع الزعيم عادل إمام : "حسيت إني فرن" .. هذا الذي حدث بينهما تلك الليلة ؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام فقط؟

احذر.. حيلة مبتكرة يتبعها الهاكرز لاختراق واتساب والسيطرة على حسابك

أسوأ 5 مشروبات ينبغي لمريض السكر تجنبها

وتابعت :" هناك من يولد ولا يعرف هل هو ذكر أم أنثى ، وأحياناً الأهالي على حسب رغبتهم يعني هي ترغب تولد بنت خلاص تسميها بنت وهي ما تعرف ، وحصلت بالفعل قابلنا طالبة إلى ما وصلت ثانوية عامة وهي تقول أنا ولد صوتها وملامحها ، ورغم ذلك الأم مصممة أنها بنت ، لأن لديها 5 أبناء ذكور وهذه جاءت خلاص بنت ، وهذه المشكلة عضوية ".

وأضافت :" وفي أحد المرات قابلت مشكلة نفسية، بأن هناك فتاة استمرت مربيتها في الاعتداء عليها طوال عامين كاملين ، فكبرت البنت وهي تعاني من أزمات نفسية ، واعتادت على هذا الشيء أنه يحدث بين النساء فقط ، إلى أن تزوجت وهي تعتقد هذا الشيء وزوجها اكتشف الموضوع وعلاقتها بصديقتها فتم الطلاق ، رجعت لبيت أهلها وهم لا يعلمون هذه العلاقة أساسا ، وعندما اكتشفوا الموضوع ، جاءت للعلاج وعرفنا فيما بعد من قصصها أن علاقتها بالخادمة من البداية وهذه نرجعها إلى أسباب نفسية ، فنبدأ العلاج بالتغيير السلوكي ".

وأشارت إلى أن النقطة الثالثة الخاصة بالأسباب الاجتماعية ، مثل أن تكون علاقة الذكور ببعضهم بسبب التجمعات الطويلة بينهم دون وجود نساء ، للأسف يحدث بعض الحالات وهنا لابد أن يتم العلاج ، لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ، يٌعيد الصحابة أثناء الحرب بعد كل 6 اشهر ".

واستطردت قائلة :" لذلك نقول دائما أن العوامل الاجتماعية يجب تغييرها دائما وإزالتها حتى ترجع المواضيع لطبيعتها ، والعوامل النفسية لابد من تغيير المعتقد لأنها أسباب داخلية للإنسان ، والعضوية يجب أن يتدخل فيها الطب لتحديد هذا الشخص " ذكر أم أنثى " .