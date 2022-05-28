نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكشف عن سبب اعتداء المواطن السعودي على ممرضة بلاده وسحلها على الأرض بمستشفى "المجاردة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر عن سبب اعتداء مواطن على ممرضة سعودية في أحد المستشفيات بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير .

وأوضحت المصادر أن المعتدي في العقد الثالث من العمر، قام بطلب الممرضة للحضور حتى تقوم بإزالة إبرة المغذي، ولكن تأخرت لدقائق بسبب انشغالها مع مريض آخر، وذلك لنقص الكادر في المستشفى.

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وأضافت المصادر إن المعتدي لم يتمالك أعصابه وقام بشد الممرضة من يدها حتى سقطت على الأرض ثم سحبها، كما أوضح الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

يذكر أن شرطة منطقة عسير قبضت على المواطن بعد ظهوره في مقطع الفيديو فيما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقافه واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.