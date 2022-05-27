نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة المسك يخلصك من رائحة العرق ومبيض فوري للإبطين (طريقة التحضير البسيطة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل مزيلات العرق حيث تفوح رائحة كريهة خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث هذه الرائحة من الإبطين خاصة بسبب وجود هرمون مسؤول عن إفراز العرق في هذه المنطقة، لذا يبحث الكثير عن افضل طريقه للتخلص من رائحة العرق بعيدا عن الكريمات الجاهزة التي قد تسبب التهابات في هذه المنطقة، لذا يعتبر مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين من أفضل وأقوى المزيلات الطبيعية على الإطلاق، كما يساعد على تفتيح منطقة الإبط وهذه مشكلة تواجه الكثير سواء سيدات او رجال، وسنتعرف معا على طريقة تحضير مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين.

مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين

يعد هذا المزيل من أقوي المزيلات الطبيعية وسنتعرف على مكوناته فيما يلي؛

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أسد مفترس يخطف “عروس“ من يد عريسها بسرعة البرق.. وحينما خذلها الزوج وتركها فريسة للأسد يمزق جسدها انقلبت الأمور رأسًا على عقب(فيديو)

عصير يشعل الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء ويشعرهم بالاسترخاء ويحسن تدفق الدم لديهم

مشروب بسيط يغسل الكلى وينظف الكبد وينقي الدم ويدعم جسمك بالزنك والحديد لاضروري.. تعرف عليه الآن

مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة المسك يخلصك من رائحة العرق ومبيض فوري للإبطين (طريقة التحضير البسيطة)

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 5 حبات من القرنفل مع العسل كل ليلة

أغرب قبيلة في العالم.. ممنوع على العروسين دخول الحمام إلا بعد ثلاثة أيام من الزواج والسبب صادم لا يخطر على بال

عروس تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات الأخير.. وفي ليلة الزفاف أخبرها العريس بسر جن جنونها وجعلها تنتحر ( تفاصيل صادمة )

بعد جورج قرداحي .. دريد لحام يهاجم السعودية ويفجر موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.. ماذا قال؟؟

تعرف على العلامة الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة السكر في الدم

وداعًا للإمساك.. مشروبات بسيطة تنظف الأمعاء وتخلصك من المعاناة سريعًا

ماذا لو وضعت حبة من القرنفل تحت اللسان قبل النوم؟؟.. معجزة ربانية لن تستغني عنها بعد اليوم

هل تذكرون الأم الكويتية التي قتلت ابنتها في السالمية وحبستها 5 سنوات في المرحاض حتى تحللت جثتها؟؟.. هكذا كان مصيرها اليوم بقرار رسمي

مذيعة سعودية تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. شاهد من تكون؟؟

اخلط القرنفل والليمون على الريق وضعه في هذا المكان ولن تستغني عنها طيلة حياتك

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الشبه.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

طريقة تحضير مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين

سنتعرف في السطور التالية على كيفية تحضير هذا المزيل؛

نحضر إناء مناسب، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً.

دمج المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

يتم وضع الكريم على تحت الإبط للتخلص من رائحة العرق، وكذلك للقضاء على البكتيريا والفطريات في هذه المنطقة.

يفضل استعمال هذا الكريم بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة وتبييض تحت الإبط وإزالة رائحة العرق.

طريقة أخري لعمل مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين

اولا نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الشبه مع ملعقة كبيرة من الجلسرين و٣ نقط من المسك الابيض.

نقوم بتقليب جميع المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

نقوم بوضع الكريم على منطقة الإبط بشكل يومي .

يعطي هذا الكريم رائحة ذكية جدا بالإضافة إلى أنه يساعد على التبييض الفوري للبشرة، وكذلك القضاء على الفطريات والجراثيم ويمنع التهابات في هذه المنطقة.