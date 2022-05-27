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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ​القرنفل من أقدم الأعشاب المستخدمة في الطب البديل على نطاق واسع، حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد خصوصا عند تناول مع عسل النحل الطبيعي.

وأثبتت الدراسات بأن تناول ٥ حبات من القرنفل مع ملعقتين من عسل النحل يوميا، يساعد في تقوية المناعة وحرق الدهون.

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لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 5 حبات من القرنفل مع العسل كل ليلة

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اخلط القرنفل والليمون على الريق وضعه في هذا المكان ولن تستغني عنها طيلة حياتك

كما أن تلك الوصفة تعد من الوصفات الفعالة في علاج حالات الإمساك والغثيان.



ويساعد القرنفل والعسل على تقوية العظام والاسنان، بالإضافة إلى أنه من أفضل الوصفات التي يفضلها الكبد في جسم الإنسان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأوجينول التي تحافظ على صحة الكبد وتحمي من الإصابة بالكبد الدهني، وذلك وفق ما نقله موقع «هيلث لاين» الطبي.



وأخيرا يساعد القرنفل والعسل في علاج حالات التوتر والقلق، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج مشاكل الهضم المختلفة.

المصدر: أخبار اليوم