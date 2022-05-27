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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعانى البعض من الإمساك الذى يعد من المشاكل المزعجة التى تؤثر على الأنشطة اليومية للفرد.

وأوضح الأطباء أن الإمساك يرجع لبعض الأسباب المتعلقة بمشاكل الأمعاء الدقيقة وأمراض الجهاز العصبى.

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وداعًا للإمساك.. مشروبات بسيطة تنظف الأمعاء وتخلصك من المعاناة سريعًا

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وأضافوا أن الدور الذى يلعبه النظام الغذائى فى الوقاية من الإمساك قد يعتمد على تناول بعض المشروبات والعصائر الطبيعية، وفقا لموقع "إكسبريس" منها:

-عصير البرقوق:

يعتبر من العصائر الطبيعية التى تلعب دورا مهما فى تخفيف الإمساك والحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة وتليين الأمعاء الدقيقة والقولون، نظرا لاحتوائها على ألياف وخواص طبيعية يكون لها نفس تأثير الملين.

-عصير التفاح:

يحتوى على مستويات عالية من السوربيتول الطبيعى، والذى يعد مكافحا رئيسيا للإمساك المزمن.

-عصير الكمثرى:

به نسبة عالية من مستويات السوربيتول، وكشفت نتائج دراسة حديثة أهميته فى تنظيم وظيفة الأمعاء.

-عصير التوت البرى:

يلعب دورا في دعم صحة الأمعاء والميكروبيوم، لأنه غنى بالألياف التي تساعد على تحريك الأمعاء والحفاظ عليها.

-عصير الصبار:

يعمل كمكمل عشبى مفيد للإمساك، وخصوصا لدى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى.