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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثير مننا وضع القرنفل للحصول على نكهة ألذ للطعام، كما يعد مطبخ الخليج الفارسي هو أشهر منتج مصنوع من القرنفل، ويرجع ذلك لحقيقة أن معظم طعام الدول الخليجية مرتبطة بالقرنفل، ويمكن أن يستخدم في روائح المعطرات المنزلية، وذلك بجانب وضعه تحت اللسان، وسوف نعرض أهم فوائد هذه الطريقة في هذا المقال.

ومن أهم فوائد وضع القرنفل تحت اللسان:

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ماذا لو وضعت حبة من القرنفل تحت اللسان قبل النوم؟؟.. معجزة ربانية لن تستغني عنها بعد اليوم

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1/ التخلص من رائحة الفم الكريهة

2/ يساعد في سرعة وفاعلية التخلص من آلا م الأسنان.

3/ يساهم في تطهير وتخليص المعدة من الكثير من السموم الضارة.

بعد ذكر فوائد القرنفل تحت اللسان سوف نتحدث عن كيفية وضعها.

1. شطر قطعة من القرنفل وتنظيفها جيدا تحت الماء.

2. تنظيف الفم من أي بكتيريا موجودة به.

3. من ثم وضع حبة القرنفل تحت اللسان ونتركه عدة دقائق.

4. يذوب القرنفل تحت اللسان وتصبح رائحة الفم قرنفل بالكامل.

فوائد القرنفل للجسم

1. يساعد القرنفل في تقليل الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي من خلال تقوية الجهاز الهضمي والتقليل من الأمراض الملحقة به مثل الإمساك و انتفاخ المعدة وتقرحات الجهاز الهضمي، وذلك يرجو إلى احتواء القرنفل على مضادات أكسدة عديدة.

2. يساعد القرنفل على ضبط مستوى الكوليسترول الضار والدهون في الدم، وذلك يساعد على تقليل الإصابة بأمراض القلب

3. يحتوي القرنفل على فيتامين سي الذي يساعد على تقوي المناع، وذلك عن طريقة مساعدة الجسم على محاربة الفيروسات الضارة والبكتيريا.

4. يحسن القرنفل من مستوى الأنسولين في الدم فيساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.