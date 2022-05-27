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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لـ “أكبر عملية تزوير في المملكة” الأمر الذي أثار ضجة واسعة.

وذكرت حسابات سعودية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عصابة من المُقيمين بالمملكة، يرأسهم مُقيم يمني، تقوم بتزوير الريالات السعودية بدقة عالية.

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فيديو متداول لأكبر عملية تزوير في تاريخ السعودية يثير ضجة

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وآثار الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل وسط تساؤلات حول المسؤولين عن السماح لهؤلاء المُقيمين بإحضار وتركيب المُعدات التي تم استخدامها في تزوير العملات، وتدريب وتشغيل العمالة على تلك المعدات.

مصادر سعودية تنفي

ومن جانبها أكدت “هيئة مكافحة الإشاعات” في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر أن الفيديو المتداول ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت الهيئة أن الفيديو الحقيقي لجهاز مخصص لفرز الأموال وعدها لتغليفها وتوزيعها لأجهزة الصراف الالي وتم نفيه قبل أكثر من 5 سنوات.