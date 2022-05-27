نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقطع صادم يهز وسائل الإعلام .. شرطيان يخنقان شابًا حتى الموت وسط صراخه داخل السيارة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو اختناق رجل برازيلي بالغاز في الجزء الخلفي من سيارة للشرطة، حيث أظهر شرطيين يضعان الشاب المقيد في صندوق سيارتهما ثم يلقيان عبوة غاز بالداخل ويتكئان على باب الصندوق بينما يصرخ الرجل.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات بوفاة الشاب، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، بعد أن أوقفته دورية على الطريق السريع.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فيديو متداول لأكبر عملية تزوير في تاريخ السعودية يثير ضجة

وداعًا للنسيان.. 6 طرق سحرية تقوي الذاكرة وتعالج مشاكل الدماغ بدون دواء

مقطع صادم يهز وسائل الإعلام .. شرطيان يخنقان شابًا حتى الموت وسط صراخه داخل السيارة (شاهد)

إذا شعرت بهذه الأعراض الثلاثية أثناء النوم فسارع لزيارة الطبيب فوراً لأنك قد تصاب بأمراض القلب

ذبح رجل مع ابنتيه وحفيديه داخل مزرعة بالشيخ زايد.. ومفاجأة بشأن ما كشفته كاميرات المراقبة - صور

شخص يعتدي على ممرضة سعودية ويسحلها على الأرض والمفاجأة في جنسيته.. شاهد الفيديو

فاكهة مشهورة تحفز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه بشكل أذهل الاطباء

علامة على الوجه يظنها الناس عاديه وهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام للجسم.. لا تتردد واكتشفها الآن

عروس تطلب الطلاق ليلة الدخلة بسبب ما شافته في (السروال) وما فعله العريس في أول ليلة "جن جنونها" (أسرار صادمة)

أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

مشروب بسيط لتنظيف القولون يخرج الفضلات الصلبة والرواسب ويطرد الروائح الكريهة من داخلك ويخفف بطنك

عريس يصدم زوجته ليلة الدخلة: جابلي مخرج ومصور في اوضة النوم وهذا ماحدث لي حتى الصباح!! ( تفاصيل صادمة )

علامة في أصابع القدمين إذا ظهرت فهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم إلى مستوى قاتل

اقوى مشروب لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 3 أيام

وأوضحت شرطة الطرق السريعة البرازيلية في بيان إن الرجل اعتقل لأنه قاوم رجال الشرطة بشدة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت عائلته إنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية، موضحين أن أحد أفراد الشرطة اقترب منه أثناء ركوبه دراجته النارية في المنطقة فأصيب بالتوتر عندما وجدت الشرطة دواء الفصام في جيبه.

وتابعوا: "ألقوا نوعا من الغاز داخل صندوق السيارة وذهبوا إلى مركز الشرطة، لكنه كان فاقدا للوعي. نقلوه إلى المستشفى، لكن كان الأوان قد فات".