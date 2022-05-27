نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عروس تطلب الطلاق ليلة الدخلة بسبب ما شافته في (السروال) وما فعله العريس في أول ليلة "جن جنونها" (أسرار صادمة) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أورد الكاتب السعودي علي الزامل قصة صادمة، لحادثة وقعت بين زوجين، في الأيام الأولى للزواج، كادت الزوجة حينها أن تطلب الطلاق من زوجها في ليلة الدخلة، بسبب ملابسه التي سامرها بها.

وفيما يلي نعيد نشر نص المقال كما ورد وتداولته وسائل إعلام سعودية:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عروس تطلب الطلاق ليلة الدخلة بسبب ما شافته في (السروال) وما فعله العريس في أول ليلة "جن جنونها" (أسرار صادمة)

أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

مشروب بسيط لتنظيف القولون يخرج الفضلات الصلبة والرواسب ويطرد الروائح الكريهة من داخلك ويخفف بطنك

عريس يصدم زوجته ليلة الدخلة: جابلي مخرج ومصور في اوضة النوم وهذا ماحدث لي حتى الصباح!! ( تفاصيل صادمة )

علامة في أصابع القدمين إذا ظهرت فهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم إلى مستوى قاتل

اقوى مشروب لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 3 أيام

بكل جراءة.. ممثلة مصرية شهيرة جدا تكشف أسرار ليلة دخلتها وتفضح زوجها "مش قادر.." شاهد المفاجأة من هي ؟؟ (فيديو)

معجزة ربانية .. بذور رهيبة لنسف الكرش فى 3 أيام بسرعه الصاروخ بدون رجيم ولا رياضة !

من غير بنطلون .. جميلة "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح

لمرضى السكري.. فاكهة معروفة تنشط وظائف الكبد والبنكرياس وتقلل الدهون الثلاثية المسببة للكرش وترفع الكوليسترول النافع

غذاء رخيص الثمن والذي لا يعلم عنه أحد .. يعزز إنتاج الأنسولين ويضبط مستوى السكر في الدم فوراً

وفاة عروسين ليلة الجمعة بعد ساعات من الزفاف وبعد التشريح كانت النتيجة صادمة!

5 أعشاب تنهي معاناتك نهائيا مع آلام القولون وتقضي على الانتفاخ والغازات وتهدئ المعدة والتلبكات المعوية

للعرايس.. النشا والخل معجزة ربانية لتبيض وتفتيح الجسم كله وإزالة سواد السنين هتبقي بيضاء كالؤلؤ في دقائق

فتيات يداعبن أسد بطريقة محرجة للغاية .. وحينما وصلن للذروة كانت النهاية صادمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

بعد تغريمها 200 ألف ريال سعودي .. مروج الرحيلي تتبرأ من رهف القحطاني وتكشف ماذا حدث في فضيحة المالديف (فيديو)

أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘بقرة بأكملها‘‘ وهي حية.. وحينما حاول المزارع إنقاذها كانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

عريس يجبر عروسه الصغيرة على فعل صادم ليلة الزفاف.. النهاية كانت مؤلمة والفحص الطبي كشف ما لم يكن بالحسبان!

"لا شك الأيام الأولى من الزواج تمثل الركيزة الأهم لجهة الأُلفة والتقارب بين الزوجين بوصفها ترسم وتشكل الانطباع الأول بينهما.. بعض الأزواج لازالوا لا يهتمون بالأناقة والقيافة بدءًا من أول يوم زواج معتقدين أنها من شؤون الزوجة فقط !؟ قرأت لإحداهن ممتعضة تقول : صُدمت ليلة الدخلة بزوجي لابس (سروال وفنيلة ) فتقززت وقرفت من منظره وكدت أطلب الطلاق إلي أن تعودت عليه ومشت الأمور !؟ انتهى ..

أستغرب من البعض يهتمون بقيافتهم عند الخروج ويلبسون أفضل الماركات بينما في البيت ( سروال وفنيلة ) علما أن هناك “أرواب وبيجامات” أنيقة خاصة للعلاقات الحميمة وغير مكلفة أقله في الشهور الأولى من الزواج ( يمديكم ولا حقين على السروال والفنيلة ) ! .

بالمناسبة الزوجة حينما ترى زوجها لايهتم بمظهره بالتأكيد سوف ينعكس عليها ولن نهتم هي بمظهرها .. فلا تطالبوا زوجاتكم بالتأنق والقيافة وانتم لم تنفكوا بعد من السروال والفنيلة !؟.