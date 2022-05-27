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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالتأكيد لم تكن لتتخيل أنه في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يكون هناك أشخاص لا يرتدون ملابس. لكن العالم مليء بالعديد من المفاجآت. بدهشة لا مثيل لها اكتشفنا أنه في نيجيريا لا تزال هناك أماكن ريفية ونائية للغاية حتى أن أفراد قبيلة في ذلك البلد يسافرون عراة. لذلك دعونا نكتشف معًا قبيلة كوما في نيجيريا.

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أغرب قبيلة في العالم .. الرجال والنساء‘‘عريانين تمامًا’’ وهذا ما يفعلونه بالفتيات المراهقات عند البلوغ .. وما يحدث عند الزواج لا يتخيله عقل (شاهد).

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قبيلة كوما

قبيلة كوما هي قبيلة تقع في أعماق الغابات النيجيرية. إنها قبيلة معزولة وريفية للغاية توجد على طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون في ولاية أداماوا الجميلة في نيجيريا.

في الواقع ، يُعرف سكان قبيلة كوما بسكان التلال. كما أنهم يعيشون في جبال ألانتيكا في نيجيريا. يعيش معظم أفراد قبيلة كوما ويعيشون من خلال أنشطة مثل الزراعة والصيد في مناطقهم.

ومع ذلك ، من أجل الحصول على الأشياء التي يحتاجونها ولا يملكونها ، ينزلون من محل إقامتهم لشرائها مع القبائل التي تعيش في الأراضي المنخفضة. القبائل التي يشترون معها الأشياء التي يحتاجون إليها هي على سبيل المثال قبيلة الفولاني وقبيلة باتا وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي قبيلة كوما طقوس البلوغ على المراهقين عندما يبلغون سن الرشد. يبلغ عمر الأولاد 14 عامًا بينما يبلغ عمر الفتيات حوالي 17 عامًا. هذه الطقوس مؤلمة للغاية ولا يمكن تصورها لأن الأولاد مختونون. أما بالنسبة لبنات هذه القبيلة ، فلديهن أسنان مقطوعة. من الواضح أن هذا أمر لا يطاق ، لأنني لا أعتقد أن كوما لديها أي مواد تخدير أو مسكنات للألم لتخفيف الألم المصاحب لها.

واحدة من التقاليد المثيرة للاهتمام لهذه القبيلة هي طقوس زفافهم. الرجال الذين يريدون الزواج من فتاة من القرية يعملون لدى عائلة الفتاة لمدة خمس سنوات. خلال فترة العمل هذه ، سيُجبر الرجل الخاضع للتجربة أيضًا على حمل الفتاة التي كان مقدرًا له بها.

ومع ذلك ، إذا كانت الفتاة غير قادرة على الإنجاب ، يتم إلغاء الزواج. في بعض الحالات ، قد يُسمح للإنسان بإحضار الماعز أو حيوانات المزرعة الأخرى بدلاً من العمل لمدة خمس سنوات. أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن كوما لهم إلههم الخاص الذي يسميه زوم.