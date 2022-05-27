نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يصدم زوجته ليلة الدخلة: جابلي مخرج ومصور في اوضة النوم وهذا ماحدث لي حتى الصباح!! ( تفاصيل صادمة ) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة اثارت ضجة واسعة زوج يصدم زوجته بتصوير ليلة الدخلة ، حيث نشرت احدي الفتبات قصتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحكي فيها قصة حب 7 سنوات انتهت ليلة الزفاف، حيث قالت الفتاة ان زوجها فجاءها ليلة زفاهما بمخرج ومصور داخل غرفة النوم لتوثيق ما سيحدث في تلك الليلة، وهو ما اثار ضجة شديدة بين مستخدمي تلك المواقع.

بدات الفتاة حكايتها بهذة الجملة الصادمة حيث قالت: “فكر يعملي مفاجأة يوم فرحنا جابلي مخرج ومصور في اوضة النوم يوم الفرح !”.

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وتابعت الفتاة: “مش عارفه ابدا القصة ازاي ولا اني ابعت مشكلتي دا صح ولا غلط بس انا بقالي 15 يوم بعيط للصبح وقربت انزل بدل الدموع دم ولسه يدوب بقالي كام ساعه بس بدات افتح فيسبوك تاني واكلم اصحابي ومش عارفه اقولهم ايه!، يمكن اما مشكلتي تنزل على الصفحة عندكوا من غير اسم واعرف راي الناس اتجرأ واقول انا صاحبة المشكلة دي.. بس لحد الوقت دا ارجو ان المشكلة تفضل سر بيني وبينكوا”.

واستكملت الفتاة: “الحكاية بدات من 7 سنين اما عرفته وبقينا اصدقاء تقريبا 6 شهور.. وفي يوم واحنا مع بعض في اخر اليوم قالي انه بيحبني ومش قادر يشوفني مجرد صديقة ولقيت نفسي بقوله وانا كمان بحبك، وبدات قصة حب 6 سنين ونص! متخيلين الرقم! 6 سنين و6 شهور بحالهم! خروج وسهر وتعب وشغل وفرح وحزن وتفاصيل كتير فوق ما اي كلام يقدر يوصف وقدرنا بعد المدة الطويلة قوي دي نعمل شقة ونتجوز”.

وأضافت: “وعملنا فرح زي اي اتنين بيحبوا بعض واهلي واهله كانوا اسعد ناس في الدنيا وبعد الفرح ما خلص وروحنا البيت واتقفل علينا الباب.. لقيت اتنين جوه اوضة النوم! اتنين رجالة في اوضة نومي ليلة الدخلة! تنحت ومش فاهمة دول دخلوا هنا ازاي وايه الكاميرا اللي ماسكها واحد منهم في ايده دي!، في الاول قولت يمكن عملي مفاجاة وهناخد كام صورة سيشن يعني جوة الشقة بالفستان والبدلة، بعد كده سالته مين دول ياحبيبي؟ لقيته بيقولي دول هنعتبرهم مش موجودين لحد الصبح هيصوروا كل حاجه هتحصل بينا عشان تبقى ذكرى!”.

وتساءلت الفتاة بصدمة شديدة: “بقوله يعني ايه كل حاجه هتحصل! هنتصور واحنا بنتجوز! لقيته بيقولي اه ياحبيبتي هيبقى لينا احنا بس! .. يعني ايه يبقى في اتنين رجاله في اوضة نومي وانا في حضن جوزي؟ حد يقولي؟؟؟ يعني ايه اصلا حاجه زي كده تتصور؟ ازاي اوافق على حاجه زي كده؟ ازاي؟”.

وأوضحت الفتاة ما فعلته حيث قالت: “خدت بعضي بفستاني زي ما انا وركبت تاكسي وروحت على بيتنا .. حاول يمنعني بس انا تفيت في وشه ومشيت.. الكلام دا من 15 يوم! 15 يوم وانا ساكتة ومش قادرة اقول لاهلي حاجه غير حسبي الله ونعم الوكيل .. 15 يوم وانا اي سؤال بيتسال ملوش عندي الا اجابة واحدة بس حسبي الله ونعم الوكيل .. 15 يوم وانا مش قادرة احكي لحد .. ولا هو بيرد عليهم لانه مش عارف طبعا هيقولهم ايه!”

وأختتمت الفتاة قصتها: “انا مش عارفه اعمل ايه؟ ولا اقول لاهلي ايه ولا لاصحابي ايه؟ مش عارفه للاسف انسى حب 7 سنين ازاي؟! مش عارفه ازاي فكر ان دا ممكن يحصل؟ انا فكرت حقيقي في الانتحار بس اما اقابل ربنا هقوله ايه ؟ حقيقي حسبي الله ونعم الوكيل”.