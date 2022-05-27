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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد ترك مستويات الكوليسترول مرتفعة باستمرار أحد عوامل الخطر المعروفة للمضاعفات ، مثل السكتات الدماغية. ومع ذلك ، يمكن أن تثير المادة الدهنية أيضًا مشاكل خطيرة أخرى ، وتظهر علامات تحذير في أصابع قدميك.

قال الدكتور رودني فويل ، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت ، وهي جزء من HCA Healthcare UK : "كمية معينة من الكوليسترول ضرورية لتزويد الطاقة ، وبناء بنية أغشية الخلايا ، وتصنيع هرمونات معينة ، ومساعدة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك على العمل بكفاءة" . على الرغم من أن الكوليسترول ليس ضارًا ، إلا أن النوع الذي يُطلق عليه اسم "ضار" يمكن أن يعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر.

بمجرد أن ترتفع مستويات الكوليسترول لديك إلى منطقة الخطر ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لاستعادتها.

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علامة في أصابع القدمين إذا ظهرت فهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم إلى مستوى قاتل

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ومع ذلك ، أوضح الدكتور فول أن تركهم دون علاج قد يؤدي إلى تصلب الشرايين.

قال: "الشرايين تنسد بمواد دهنية تسمى اللويحات - مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية".

بصرف النظر عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، حذر الخبير من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة "قاتلة" تسمى نقص تروية الأطراف الحرجة.

قال الطبيب: "يمكن أن تؤدي عملية تصلب الشرايين في بعض الأحيان إلى مشاكل خطيرة (وغالبًا ما تكون قاتلة) ، مثل نقص تروية الأطراف الحرجة.

"[هذا] يحدث عندما يصبح تدفق الدم إلى الساقين مقيدًا بشدة."

يمكن أن تظهر علامة تحذير واحدة في أصابع قدميك على شكل لون أحمر وأسود.

أوضح الدكتور فول أنه يمكنك اكتشافه عندما يصبح جلد أصابع قدميك أو أطرافك السفلية "باردًا وخدرًا ، ويتحول إلى اللون الأحمر ثم الأسود".

بصرف النظر عن تغيرات اللون في أصابع قدميك ، فقد تبدأ في الانتفاخ.

وأضاف الخبير أنك قد تلاحظ أيضًا صديدًا "كريه الرائحة" مصحوبًا بألم شديد في المنطقة.

على الرغم من أن أصابع قدميك قد تدق ناقوس الخطر عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول غير المعالج ، إلا أن هناك أيضًا علامات تحذيرية أخرى لنقص تروية الأطراف الحرجة.

من الألم "الحارق" إلى فقدان الكتلة العضلية ، ستظهر جميع الأعراض في ساقيك.

شارك الطبيب هذه العلامات المنذرة لاكتشافها:

ألم حارق شديد في ساقيك وقدميك يستمر حتى أثناء الراحة

تصبح بشرتك شاحبة ولامعة وناعمة وجافة

الجروح والقروح (القروح المفتوحة) التي لا تلتئم في القدمين والساقين

فقدان الكتلة العضلية في ساقيك.

قال الدكتور فول: "إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض نقص تروية الأطراف الحرجة ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك على وجه السرعة من أجل التشخيص.

"عادةً ما يكون رأب الوعاء أو الكسب غير المشروع هو العلاج الموصى به ، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يكون البتر أسفل الركبة ضروريًا."

على الرغم من أن نقص تروية الأطراف قد يلفت الانتباه إلى ارتفاع الكوليسترول ، إلا أن الحالة لا تميل إلى التسبب في العديد من الأعراض ، مما يجعل من الصعب اكتشاف الكوليسترول.

قال الخبير: "بشكل عام ، لا توجد مؤشرات واضحة على أن مستويات الكوليسترول لدى الشخص مرتفعة للغاية.

"إنه عامل خطر خفي ، مما يعني أنه يحدث دون علمنا.

"إذا شعروا أنك قد تكون في خطر ، فسوف يحيلك طبيبك لإجراء فحص دم بسيط للتحقق من الكوليسترول - هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا جدًا."

المصدر: اكسبريس