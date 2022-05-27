لمرضى السكري.. فاكهة معروفة تنشط وظائف الكبد والبنكرياس وتقلل الدهون الثلاثية المسببة للكرش وترفع الكوليسترول النافع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أغرب قبيلة في العالم.. نساؤها كأنهن من الحور العين.. الفتاة تخطب زوجها وتجمع بين رجلين .. وهذا ما يفعلونه بالمراهقات (صور) يطلق زوجته وأم أولاده السعودية ويسافر ليتزوج بفتاة مغربية .. وبعد ليلة الدخلة يكتشف الصدمة التي جعلته يبكي بحرقة ؟

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