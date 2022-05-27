وفاة عروسين ليلة الجمعة بعد ساعات من الزفاف وبعد التشريح كانت النتيجة صادمة!

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وكشفت التحريات الأولية أن الاختناق بالغاز وراء مصرع العروسين.



البداية كانت بتلقي اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطاراً من مأمور قسم الشرابية يفيد بورود بلاغا من أهل شاب بدائرة القسم يفيد بمصرع نجلهم "ح.م.ج"، ويعمل في مجال الصوت والضوء وعروسته "ندا" بعد يوم واحد من زفافهم نتيجة إختناق بالغاز.



وعلي الفور تحركت قوة من قسم الشرطة الي مكان الحادث وتبين صحة البلاغ وتم نقل الجثث الي المشرحة تحت تصرف النيابة.



وتبين من التحريات، أن أسرة العروس طرقت على الباب أكثر من مرة ولم يستجيبا، وبكسر الباب تم العثور على جثث الضحيتين.



بدأت النيابة العامة في القاهرة، التحقيق في واقعة وفاة عروسين داخل شقتهما بمنطقة الشرابية، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو تسرب الغاز من السخان، مما أدى إلى وفاة العروسين أثناء نومهما



وكشفت التحريات أن الزوجين أغلقا منافذ الشقة بسبب برودة الطقس، عقب انتهاء حفل زفافهما، وقررت النيابة الكشف الطبي الظاهري على العروسين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجاري الاستماع لأقوال أسرة المجني عليهما.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بلاغا من الأهالي باكتشافهم مصرع عروسين، داخل شقتهما بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين حدوث تسرب غاز داخل الشقة، نتج عنه وفاة العروسين نتيجة للاختناق أثناء نومهما، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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