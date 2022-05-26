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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الدجاج طبقا شائعا على الموائد المختلفة، لكن هناك جزء يحذر المختصين من تناوله لخطورته على صحة الجسم.

وفي هذا الإطار حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، من تناول جلد الدجاج لخطورته على الجسم، لما قد يحمله من أضرار.

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تحذير هـــام.. لا تتناول هذا الجزء من لحم الدجاج مهما كان يعجبك فأضراره خطيرة جداً

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وأوضحت عبدالوهاب في تصريح لـ"مصراوي" أن الجلد حال استخدام الهرمونات في تربية الدواجن يتم ترسب تلك الهرمونات فيه، بعد أن قام بامتصاصها، مشددة على ضرورة التخلص منه لهذا السبب.

وأضافت أن البعض من يواظبون على تناول جلد الدجاج يصابون بالتثدي بسبب تلك الهرمونات، بينما البعض يتعرضون لأمراض الكوليسترول لاحتواء الجلد على دهون، فتترسب تلك الدهون على الشرايين.

ولفتت إلى أن أكثر المعرضين للإصابة أصحاب العمر المتقدم، ومن لديهم استعداد وراثي لأمراض الكوليسترول وترسبات الشرايين، إضافة إلى المصابين بالكوليسترول بالأصل.

وحذرت عبدالوهاب أيضًا من تناول رأس الدجاج أو الأرجل، مشيرة إلى أنه لا يفضل تناولهما إذا كانت الدجاجة محقونة، أما بالنسبة للأجنحة فنصحت بتناولها بعد إزالة الجلد من عليها.

وحول الطريقة الآمنة لتناول الدجاج، نصحت بعدم تنظيف الدجاجة على القطاعة أو رخامة المطبخ لتجنب انتقال الجراثيم، لافتة إلى أن الدجاج ملوث، ولذلك يفضل أيضًا عند غسلها استخدام قفاز باليد.

ونصحت عبدالوهاب أيضًا بإزالة الجلد نهائيا وتنظف الدجاجة جيدا بالخل وعند استخدامها على النار يفضل عدم وضعها في المياه أولا، لكن يفضل تعرضها لصدمة بالحرارة والتتبيل بالتوابل المختلفة خاصة البصل لاحتوائه على مضادات أكسدة، على أن تغلى لأول مرة والتخلص من المياه ووضع أخرى جديدة.

وأفادت بأنه حال وضع الدجاجة في الثلاجة دون طهيها لابد أن تكون مُتبلة، موضحة أن تلك الخطوة بمثابة تعقيمًا لها، كما أن لها فائدة غذائية.