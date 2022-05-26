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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، عن مكان اختبائهم أثناء هروبهم من العراق وسبب نزول دموع والدها خلال حواره المؤثر مع عزة الدوري.

تقارب العائلتين

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بكى صدام حسين بحرقة داخل المستشفى ولم يستطع تمالك نفسه.. فحينما شاهد هذا الموقف المؤثر انهمرت دموعه فجأة (فيديو)

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ومع اقتراب ذكرى إعدام صدام حسين، أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لابنته رغد أجرتها معها قناة العربية العام الماضي، قالت ” رغد ” خلالها:” نعتبر الوالد وعمي عزة الدوري حالة واحدة، حتى كبيتين وعائلتين “، مضيفة:” والدتي وزوجة عمي عزة مثل الأخوات، ونحن الأولاد كبرنا مع بعض والنتيجة أخوة وأصدقاء تربطنا أشياء مشتركة جميلة كثيرة “.

ولفتت:” عمي عزة كان يحبني كثيرا وكل ما أشوفه من فترة لأخرى يعزمني أنا وحسين كامل أو أنا ورنا وصدام وحسين نذهب للغداء معه “.

وأشارت:” عمي عزة كل ما يشوفني يحكي لي قصة ويقول لي:” رغد وأنت صغيرة كنتي تركضين علي أول ما تنزل الطائرة وتقولي حمدالله على السلامة “.

وأوضحت:” جمعتنا بعائلة عزة الدوري مواقف وأحداث مشتركة كثيرة، وبالاحتلال لجأنا إليهم بأحد المراحل أنا ورنا واختبأنا عندهم “.

لحظة نزول دموع صدام حسين

وحول حادثة جميلة جمعت صدام حسين وعزة الدوري، أبانت ” رغد “:” عندما كان عمي عزة مريضا واحتاج لعملية، حضر فريق دولي أجنبي بين عام 1996م و1998م، وبعد تحديد يوم العملية والأطباء جاهزين دخل والدي على غرفة العمليات ومسك يد عزة الدوري وقال له أبو أحمد دير بالك على نفسك “.

واستكملت ” رغد ” حديثها، قائلة:” فرد عليه عمي عزة وقال له أبو عدي أستودعك العراق ونزلت دموع والدي، فقال والدي له أبو أحمد نحن ما نموت ممددين نحن نموت نقاوم وواقفين “.

رد فعل أطباء “عزة دوري” عند رؤية والدها

واستطردت:” الأطباء الأجانب الموجودين لم يعرفوا والدي عندما حاورهم وسألهم طوال العملية حتى انتهت العملية واستقر وضع عمي عزة فذهب والدي”، مضيفة:” سأل الأطباء الأجانب عمي عزة عن والدي من هذا الشخص؟، قال لهم الرئيس صدام حسين “.

وتابعت:” قال الأطباء لعمي عزة، ليش الإعلام يروون أنه وحش؟، كلامنا معه يدل على أنه رجل لطيف وطبيعي وكلامه جميل “، مبينة:” الأطباء لم يعرفوا والدي بسبب الماسك الذي على وجهه داخل غرفة العمليات “. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــا .