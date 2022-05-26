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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناول فصين من القرنفل مع الماء الدافئ قبل النوم ليلاً يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويتميز القرنفل بكونه غنياً بالعديد من الفوائد الصحية التي تحارب الإجهاد وأمراض المعدة ومرض باركنسون وآلام الجسم وغيرها.

إذا تم تناول القرنفل بشكل منتظم، فإن القرنفل بخصائصه الطبية يمكن أن يساعد في التخفيف من آلام المعدة وكذلك آلام الأسنان والحلق.

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تناول كوب ماء دافئ مع فصين من القرنفل يومياً قبل النوم وشاهد ماذا يحدث لك؟.. يصنع المعجزات

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يحتوي القرنفل على عناصر أساسية مثل فيتامينe وفيتامين ج وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين والثيامين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.

عادة، يمكن استهلاك القرنفل في أي وقت، ولكن إذا تم استهلاكه قبل النوم، تتضاعف فائدته.

كيف تستهلك القرنفل

يحتوي القرنفل على عامل ترطيب يجعله مفيداً للجلد و للاستفادة من فوائده، امضغ فصّين قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً. بعد ذلك، اشرب كوباً واحداً من الماء الفاتر هذا سوف يساعد في التخلص من العديد من المشاكل بما في ذلك حب الشباب.

تخفيف مشاكل المعدة

يساعد تناول القرنفل في الليل على تخفيف مشاكل المعدة مثل الإمساك والحموضة والإسهال بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز الهضمي أيضاً بشكل صحيح.

رائحة الفم الكريهة

إذا كان لديك بكتيريا آ في أسنانك، فإن تناول القرنفل بالماء الدافئ سيخلصك منها كما أنه يساعد في تخفيف وجع الأسنان.

استهلاك القرنفل يقتل البكتيريا مما يؤدي إلى اختفاء الرائحة الكريهة من الفم. إلى جانب ذلك، فهو يساعد على تنظيف البكتيريا من اللسان والجزء العلوي من الحلق أيضاً.

​ارتعاش اليدين والقدمين

إذا كنت تواجه مشكلة ارتعاش اليدين والقدمين، يمكنك تناول 1-2 فصوص مع الماء الفاتر قبل النوم. سوف تحصل على فائدة في غضون أيام قليلة وإذا كانت مناعتك ضعيفة جداً، فابدأ في تناول القرنفل يومياً.