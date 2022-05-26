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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في الملكة العربية السعودية البلد اللحافظ واقعة طبية غريبة وصادمة للمجتمع حيث تمكن فريق طبي بنجاح في مستشفى المدينة النورة العام, من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وف التفاصيل, فقد تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة على مدار عدة سنوات, وحيث راجعت الفتاة الستشفى بعد تعرضها لآلام شديدة في البطن, وأجريت لها عملية جراحية دقيقة لاستخراج الكتلة.

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مراهقة سعودية شعرت بألم شديد في بطنها .. وعندما خضعت للفحص في مستشفى المدينة المنورة أصيب الفرق الطبي بالصدمة!

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ومن جانبه أوضح التحدث الرسمي لصحة الدينة المنورة "مؤيد أبو عنق" لصحيفة عكاظ للحلية. أن الفتاة والتي ما زالت طالبة في اللدرسة راجعت الملستشفى وهي تعاني من آلام حادة في البطن لدرجة عدم احتمالها الأكل والشرب؛ وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد في تجويف معدة الفتاة. حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.

وأضاف أنه أجريت لها العملية بنجاح؛ واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة. وأن الانسداد كان ممتدا من فتحة الفؤاد بأعلى العدة وحق فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر, وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني.

ويقدر قطرها ب9 سم وطولها 48 سم. وأشار التحدث الرسمي لصحة للدينة المنورة إلى أن المريضة غادرت اللستشفى بعد تماثلها التام للشفاء. ولفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى تفسيرا للواقعة الغريبة للفتاة اللريضة؛ أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة, ويعزى السبب الرئيسى لحالة نفسية ترغم المريض على أكل شعره لسنوات طويلة.