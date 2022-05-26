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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصيب المغني البرازيلي زاند أفيو بحروق في ذراعه اليمنى أثناء غنائه في حفل موسيقي في ساو باولو ليلة السبت الماضي .

وحسب " الديلي ميل" كان فنان البوب ​​مع مجموعته في مهرجان Viixe Forró و Piseiro وفي منتصف العرض ، بدا أن إحدى آلات الدخان في مقدمة المسرح قد اشتعلت فيها النيران فور اقتراب أفيو.

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النيران تلتهم وجه وجسد فنان شهير أثناء إحيائه حفلا غنائيا.. شاهد من يكون وكيف أصبح؟

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والتهمت إحدى ألسنة اللهب ذراع أفيو لبضع ثوان قبل أن تنطفئ. حيث سرعان ما ابتعد الرجل البالغ من العمر 40 عامًا عن قاذف اللهب العرضي وعاد إلى فرقته. ولحسن الحظ ، لم يصب بأذى وتمكن من إنهاء العرض وسافر إلى برازيليا للغناء في حفل موسيقي آخر.

وسلط Avião لاحقًا الضوء على الحادث على Instagram. أبلغ المغني متابعيه 9.7 مليون يوم الثلاثاء ، قائلا "عندما أكون خارج المسرح ، أعمل كممثل مزدوج لنيكولاس كيج في Ghost Rider ...".

وأضاف Avião ساخرًا أنه يجب على منتجي الأفلام الاتصال بمديره لأي عروض مستقبلية على الشاشة الكبيرة. "بغض النظر عن النكات ، الحمد لله لقد كانت مجرد مخيفة ، لا بأس!".

وقال Avião في مقطع فيديو على Instagram Stories: "لقد فقدت شعري على ذراعي ، وقد أجريت عملية إزالة شعر بالقوة". رأسي ساخن ، العقدة العلوية سليمة ، كل شيء على ما يرام.

وحذر الفنانين من مخاطر الاقتراب الشديد من آلة دعامة اللهب. قائلا "أصدقائي المغنين ، كن حذرًا مع هذا الشيء هناك. يعتقد البعض أنه لا يحترق ، لكنه يحترق ويحترق بشدة".