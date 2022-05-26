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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول تعنيف سيدة لزوجها في مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية.

عنف يومي

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شاهد: امرأة تضرب زوجها بالعصا ضربًا مبرحًا

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ويعيش الزوج الذي يعمل مدير مدرسة اضطهاد يومي من زوجته التي تضربه بقسوة فقام بتثبيت كاميرات مراقبة لتوثيق ما تفعله به.

وسجلت الكاميرا ضرب زوجته له بمضرب كريكيت بينما كان ابنها ينظر إليه، وبعد ذلك قام الزوج الضحية بتقديم المشاهد إلى المحكمة طلبا للحماية وعرض لقطات من الحادث.

وقال مدير المدرسة أجيت سينغ ياداف أنه عقد قرانه على سومان قبل سبع سنوات، مشيراً إلى أن حياته كانت سلمية ولكن بعد فترة من الوقت بدأ العنف.

مهنته منعته من ضربها

وتابع : " مع العنف المتكرر ، عانيت من عدة إصابات نتيجة عنفها المتكرر" لافتاً إلى أنه كان يتحمل العنف لمراعاة كرامة مهنة المعلم مضيفاً : "لكنني الآن لجأت إلى المحكمة حيث تجاوزت زوجتي كل الحدود."

واختتم :"لم أرفع يدي أبدًا على سومان. انا معلم. إذا رفع المعلم يده على امرأة وأخذ القانون بين يديه ، فهذا مخالف للثقافة الهندية".