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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك مثل يقول: إذا كنت تعتقد أنك أصغر من أن تحدث فرقاً. فحاول النوم مع بعوضة. هذه المخلوقات المزعجة تمنعنا من النوم وتؤذي بشرتنا. ولكن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك استخدامها لصدها بشكل فعال عند الحاجة

1. قطعي بصلة صغيرة ورأس ثوم. امزجيهم مع أربعة أكواب من الماء. وأربع ملاعق صغيرة من الفلفل الحار. وملعقة كبيرة من سائل تنظيف الأطباق. رشي المزيج في الأماكن التي يلعب فيها أطفالك (وليس على الأطفال أنفسهم). سيستمر هذا الخليط لمدة أسبوع أو نحو ذلك إذا تم تخزينه في مرطبان بغطاء محكم وحفظه في مكان مظلم وبارد

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حيل منزلية ستجعل البعوض بعيداً عنك طوال الصيف

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2. امزجي ربع كوب من خل التفاح. وربع كوب من بندق الساحرة. وحوالي 20 قطرة من مزيج من أي من الزيوت الأساسية التالية: إكليل الجبل أو السترونيلا أو شجرة الشاي أو الأرز أو الأوكالبتوس أو الليمون. انقلي المزيج إلى زجاجة بخاخة ورجيها قبل كل استخدام. قومي بالرش مباشرة على الجلد المكشوف وستبقى الحشرات بعيدة!

3. عند التسوق للحصول على طارد طبيعي للبعوض. ابحثي عن نوع يحتوي على زيت الليمون والأوكالبتوس. إنه فعال للغاية ويوفر حماية طويلة الأمد

4. امزجي بضع قطرات من زيت النعناع العطري مع كوب واحد من الماء في زجاجة بخاخة ورجيها جيداً ورشيها على الجلد

5. يمكنك فقط استخدام كرتون البيض وصواني القهوة. أشعلي النار فيها ثم أطفئيها واتركيها تشتعل في مكان آمن للحريق. رائحة الحرق التي تنتج ستبقي البعوض بعيداً