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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية.

منذ آلاف السنين، يستخدم الناس زيت الحبة السوداء في الطب والغذاء وحتى مستحضرات التجميل.. ولكن قد يجهل الكثير من الأشخاص فوائد هذا الزيت.

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وداعاً للأنسولين.. زيت هذا النبات على الريق يخفض السكر في الدم بشكل سريع لا تتوقعه

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إليك أهم فوائد زيت الحبة السوداء أو حبة البركة:

– زيت الحبة السوداء له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويساعد على محاربة الجذور الحرة، وله خصائص تعديل مناعية هائلة كما أنه يعزز إنتاج الخلايا القاتلة الطبيعية.

– يساعد في تخفيف مشاكل المعدة، حيث يقطع زيت الحبة السوداء شوطاً طويلاً في منع مشاكل الأمعاء مثل عسر الهضم والغازات، يساعد في علاج الإمساك ومن المعروف أنه فعال في الوقاية من المراحل المبكرة من سرطان القولون.

– تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة السوداء على منع تكوين الأورام السرطانية، وذلك لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في أجسامنا وهذه الجذور الحرة هي التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

– يُعرف زيت الحبة السوداء بتعزيز وظيفة البنكرياس واستبدال خلايا بيتا في جسمك، ويقطع هذان العاملان شوطاً طويلاً في الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.

– يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة أي عدوى بكتيرية، نتيجة لهذا، يرتبط هذا الزيت أيضاً بتعزيز جهازنا المناعي.

– يمكن أن يحميك من السمنة، فالأحماض الدهنية الموجودة في زيت الحبة السوداء تعزز فقدان الوزن وتمنع السمنة، لأنها تحفز نظام التمثيل الغذائي الخاص بك، حيث لا يسمح للدهون بالاستقرار في جسمك.

المصدر: ويب طب