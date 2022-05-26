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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رفضت الفنانة هند رستم التمثيل مع العندليب، وخلال السطور التالية نرصد أسباب رفض الفنانة الكبيرة هند رستم تقبيل العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، ويرجع سبب الرفض إلى فيلم أبي فوق الشجرة عندما رشحها العندليب عبد الحليم من أجل المشاركة في الفيلم الذي حقق نجاح كبير في ذلك الوقت الذي قامت بدور هند رستم في الفيلم الفنانة نادية لطفي إلى الكثير من الأسباب.

أولا رفضت الفنانة هند رستم المشاركة في الفيلم بسبب عدد القبلات الكثيرة في الفيلم حيث اعترضت هند رستم على عدد القبلات معقبا ليه عبد الحليم حافظ يبوسني 70 بوسة في الفيلم.

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الفنانة الوحيدة التي رفضت طلبات العندليب " عبدالحليم حافظ" تقبيلها على فمها .. وفشلت كل محاولاته بإقناعها بعدما افتتن بجمالها شاهد المفاجأة من تكون؟؟

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كما رفضت هند رستم الأجر الذي قامت شركة صوت الفن بعرضه عليها من أجل المشاركة في الفيلم لأنه لم يرضي طموحاتها فضلا أنها لم تعجب من قواعد المخرج الكبير حسين كمال الذي قام بتعديل بعض المشاهد في الفيلم، ولكن لم توافق في النهاية على المشاركة في الفيلم واعترضت أيضا.

وكشفت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ سيطرت عليه علامات الغضب والحزن من رفض الفنانة الراحلة هند رستم من عدم المشاركة في فيلم أبي فوق الشجرة رغم أنه رشحها من أجل المشاركة في الفيلم وتخيل أن هند ترفض الوقوف أمامه في مشاهد تصوير الفيلم.