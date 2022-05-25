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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هزت حادثة زواج المملكة الأردنية الهاشمية، وصارت حديث الناس على إثر خلافات واتهامات بين عريس وأسرة عروسه بعد رفع الأخيرة قضية ضد الأول أمام القضاء الأردني.

وفي التفاصيل، ألزمت السلطات القضائية في الأردن عريس اردني بتعويض مالي لعروسته بتهمة الطعن بشرفها ليلة الزفاف.

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عريس يتفاجأ ‘‘ليلة الدخلة’’ بأن عروسته ‘‘ليست عذراء’’.. وحينما استدعى أهلها إلى غرفة النوم وذهبوا إلى الطبيب كانت النتيجة صادمة!

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حيث قررت المحكمة تغريمه 18 ألف دينار، ما يعادل (25388 دولار) لصالح المدعية، مع تضمين الرسوم والمصاريف، و800 دينار، أتعاب محاماة.

إضافة إلى فائدة سنوية تعادل 9 بالمائة من تاريخ المطالبة حتى السداد العام.

ووقعت الحادثة، وفق متابعة "بويمن" بعد تشكيك الزوج بعذرية زوجته ليلة الزفاف، حيث أحضر والده ووالدته واتصل بوالديها يخبرهم أن ابنتهم ليست عذراء.

حضر والدي العروس وأخذاها لطبيب شرعي ليتبين أن ادعاءاته باطلة بعد الكشف الطبي.

جدل حول كشف العذرية

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الحديث والنقاش حول فحوصات كشف العذرية.

وطالب الناشطون بوقف فحص كشف العذرية باعتبارها انتهاكاً لجسد المرأة، وقالت الحقوقية ديما الخرابشة حول الواقعة: (يجب علينا اليوم جميعاً أن نقف خلف كل فتاة تتعرض لانتهاك من خلال إجبارها على القيام بفحص كشف العذرية، أو ما يطلق عليه فحص العذرية).

وتابعت الخرابشة: (هذا الفحص ليش بإثبات لأي شيء علمي واقعي، بالعكس هناك أبحاث علمية كثيرة أثبتت أنه لا صحة لهذه الفحوصات التي تدعم الخزعبلات التي ما زال بعض الأشخاص يمتلكها في حياته اليومية وفي سلوكياته مع الآخرين).

وطالبت الخرابشة بحماية المرأة والفتاة من الانتهاكات التي تتعرض لها، لمجرد عدم وجود شخص أو جهة تقوم بالدفاع عنها وحمايتها بحسب تعبيرها.



وأضافت الخرابشة: (تقع هذه المسؤولية بشكل مباشر ورئيسي على مؤسسات رسمية للدولة لأنها يجب أن تحمي جميع مواطنيها).

فحص العذرية في الأردن

هذا وقد انتشر فحص العذرية في الأردن بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، وأعلن المركز الوطني للطب الشرعي عن إجراء 1200 فحص عذرية خضع لها نساء من أعمار مختلفة.

وبالرغم من التقدم العلمي والحضاري الذي شهدته الأردن، إلا أن فحص العذرية تقليداً منتشرا في الريف والمدينة رغم تحريمه شرعا لأنه يلحق الاثم بجميع الاطراف المشتركة باجرائه، وهم الزوج والزوجة والطبيب الذي يجري الفحص ويلحقه عقوبة تعزيرية، من وجهة نظر شرعية.

إلا أن القانون كان لا يعاقب أي من أطرافه وكذلك لم تتقدم أي جهة تشريعية للمطالبة بوقف إجرائه.

وتجيز المادة ( 115 ) من قانون الأحوال الشخصية إجراء فحص غشاء البكارة (العذرية في حال ادعت الزوجة علة الزوج ب (العنة) ايِ عدم مقدرته على الوصول اليها وبعد امهال الزوج عاما كاملا.

ويصدر القاضي الشرعي في هذه الحالة أمرا باحالة الزوجة إلى قابلة قانونية لاجراء الفحص للتحقق اذا تم الدخول بها ام لا.