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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمعادن - كمية السعرات الحرارية فيه منخفضة جداً - كما أنه يحتوي على عدد كبير من مضادات الأكسدة. أهم فوائد الجرجير للرجال هناك العديد من الفوائد الهامة للجرجير، ومن أهم هذه الفوائد للرجال ما يلي:

يقلل الجرجير من مستويات التوتر مما يساعد في الحفاظ على عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. يعد الجرجير العلاج الطبيعي للانخفاض المزعج في عدد الحيوانات المنوية بين الرجال. يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا رائعًا للفيتامينات C و E ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع عدد ونوعية الحيوانات المنوية. يحارب الجرجير تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى سرطان الخصية. يُعتبر مثيرًا للشهوة الجنسية.

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فياجرا طبيعية .. هذا ما يفعله " الجرجير " بالرجال المتزوجين

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يقلل خطر الإصابة بالسمنة والتي يمكن أن تسهم في انخفاض مستويات الحيوانات المنوية. أهم وأشهر فوائد الجرجير للجرجير الكثير من الفوائد الصحية ومن أشهر هذه الفوائد التالي:

يحتوي على القليل من السعرات الحرارية مما يجعله من الأغذية المهمة لإنقاص الوزن. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وخاصة فيتامين K المهم لصحة العظام وكثافتها. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في صحة الأمعاء، كما أنها قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب. يحتوي على مركبات قوية مضادة للسرطان تسمى {isothiocyanates{ والتي ثبت أنها تقي من الكثير من أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون. يساعد في إيقاف ومنع انهيار الكولاجين والإيلاستين ويؤدي إلى زيادة إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى بشرة نضرة. مفيد لصحة القلب بما في ذلك خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. مصدر جيد لفيتامين سي الذي يعزز نظام المناعة الصحي ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى. يعزز الأداء الرياضي نظراً لاعتباره مصدراً مهماً للنترات الغذائية. غني بالكاروتينات اللوتين وزياكسانثين وفيتامين ج الضرورية لصحة العين. يعزز الحمل الصحي نظراً لاحتوائه على الكثير من حمض الفوليك والذي يعد عنصراً غذائياً أساسياً للنساء الحوامل، ويساعد على النمو الصحي للجنين. مخاطر تناول الجرجير ينصح للأفراد الذين يعانون من اضطراب تخثر الدم باستخدام أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين، أن لا يتناولوا كميات كبيرة من الجرجير نظراً لاحتوائه على الكثير من فيتامين K، والذي له دور أساسي في تخثر الدم ويمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية مثل الوارفارين.