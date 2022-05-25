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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهد فندق بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء، واقعة انتحار مواطن صيني شنقا، داخل غرفته.

عثر عليه مشنوقاً

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موظفة فندق تدخل غرفة ‘‘نزيل أجنبي’’ لتنظيفها أثناء تواجده بداخلها .. وحينما فتحت الباب كانت الصدمة!

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وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة “الوطن” المصرية، تلقت الشرطة المصرية بلاغا من إدارة أحد الفنادق بدائرة القسم بانتحار شخص صيني الجنسية داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة صيني الجنسية في العقد الخامس من العمر ومعلق في سقف غرفته بالفندق بواسطة حبل، حيث جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وجدوه معلقاً في السقف

وفي إطار التحريات، تجدر الإشارة إلى أنه أثناء قيام إحدى العاملات بالفندق بالطرق على غرفة النزيل الصيني لإجراء أعمال النظافة وتعقيم الغرفة، لم يفتح لها، وبالسؤال في قسم الاستقبال بالفندق أكدوا أنه داخل الغرفة ولم يغادرها، كما أن مفتاح الغرفة مع النزيل، وفي محاولة للاطمئنان عليه تم فتح باب غرفته بواسطة مفتاح احتياطي، وعثروا عليه معلقا في سقف الغرفة، وفي محاولة لإنقاذه تبينوا أنه توفي.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفت المباحث بإخطار السفارة الصينية بالقاهرة، لاستلام جثمان المتوفي.