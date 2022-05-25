نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

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