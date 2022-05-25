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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعدّ تنظيف الرئتين من السموم حلًا للحدّ من أضرار التدخين، أفضل مشروب طبيعي يطهّر الرئتين من آثار التدخين

التدخين من أكثر العادات السيئة التي يمارسها الرجال حول العالم، ولا تتوقف أضرارها على صحة الشخص المدخن فحسب، بل تمتد إلى من يجاروه.

ومن المعروف أن التدخين يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، لعل أبرزها السرطان، وخصوصاً سرطان الرئة الأكثر انتشارًا في العالم.

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بشرى للمدخنين .. مشروب بسيط يطهّر الرئتين من آثار التدخين (طريقة التحضير)

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والمشكلة الكبرى أن التدخين قريب جداً من الإدمان، ولا يستطيع المدخن أن يتخلى عنه بسهولة.

وبالتالي، إذا لم تكن قادرًا على التوقف عنه تمامًا، فعلى الأقل يجب أن تحاول التقليل من آثاره السيئة قدر الإمكان.

ويُعدّ تنظيف الرئتين من السموم حلًا للحدّ من أضرار التدخين، على الرغم من أن بعض الأضرار لا يمكن التعامل معها إلا بالتوقف تمامًا عن هذه العادة. وفي ما يخص تنقية الرئتين من السموم، يُنصح باستخدام الطريقة التالية يومياً، إذا كنت دخنت لمدة أكثر من 6 أشهر.

المكونات التي تحتاجها:

– لتر ماء

– ملعقتان صغيرتان من الكركم المطقع

– ملعقة صغيرة من الزنجبيل

– فص ثوم، مقشر ومقطع

– القليل من السكر للتحلية

طريقة التحضير

*قم بغلي الماء، ثم اسكبه على باقي المكونات، ثم ضع الخليط في الثلاجة ليلة كاملة. وفي الصباح، أحضر الخليط، ثم اغله مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم اتركه يبرد مجددًا.

*تناول ملعقتين صغيرتين ثلاث مرات يوميًا قبل تناول الطعام، ثم مرة أخرى قبل الذهاب للنوم.

هذا المشروب يحتوي على خليط من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا، وكلّها تساعد الكبد والكليتين في التخلص من السموم التي ندخلها إلى الجسم.

بعد الإقلاع عن التدخين، أو حتى أثناءه، يعمل الجسم بضعف طاقته من أجل التخلص من السموم التي تبثها السجائر في الجسم.

المصدر: قناة العالم