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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجوافة فاكهة استوائية تمتاز بقشرها الأخضر المائل للصفرة ولبها الأبيض أو الوردي، تحتوي الجوافة على أعلى نسبة من فيتامين ج و فيتامين أ، إلى جانب تواجد مادة الليكوبين المعروفة بأهميتها للوقاية من أمراض السرطان.

وتحتوي الجوافة على نسبة سكريات بسيطة والتي تصل لحوالي 7.5 % وهي نسبة مناسبة جدًا لمرضى السكري مقارنة بأنواع الفواكه الأخرى.

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فاكهة رخيصة تحفز إفراز الإنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم

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كما تحتوي الجوافة على مادة البكتين بتركيز عالي وهي مادة يعتمد عليها الكبد ويحتاجها بشكل كبير، كما أن نسبة الأملاح المعدنية و الكالسيوم والحديد و الفسفور والزنك تناسب مرضى السكري.

وتحتوي الجوافة على كمية من الليكوبين تفوق الكمية التي تحويها الطماطم المشهورة بها بمقدار الضعف، تحتوي حصة الجوافة على نسبة عالية من فيتامين C، أكثر بأربع اضعاف مما تحويه حصة من البرتقال، وفيتامين C هو مضاد اكسدة مقوي للمناعة يقاوم تلف الخلايا والسرطانات.

"موقع حلوة" يقدم لكم أهم فوائد الجوافة لمرضى السكري:

1- تساعد فاكهة الجوافة على ضبط مستوى السكر في الدم، فهي تحتوي على كمية هائلة من مضادات الأكسدة والماء والألياف، ونسبة بسيطة من السكريات بعكس الكثير من الفواكه الأخرى.

2- وللحصول على فوائد الجوافة لمرضى السكري يمكن استخدام أوراق الجوافة في تنظيم السكر في الدم و خفضه و إضعاف مقاومة خلايا الجسم للأنسولين أيضاً .

3- تحتوي الجوافة على فيتامين ج المعروف بأهميته في علاج مشكلات البشرة والجلد لذا فمن فوائد الجوافة لمرضى السكري الوقاية من مضاعفات مرض السكري مثل القدم السكري ، كونها تساعد على إلتئام الجروح و تقي من التقرحات التي يحدثها السكر في قدم المريض .

4- الجوافة رائعة للحوامل اللواتي يعانين من سكر الحمل و نزلات البرد كونها تساعد في تخفيض السكر في الدم وتنظيمه لذا ففوائد الجوافة لمرضى السكري مهمة جدا للحامل ، لكن تنصح الحامل بتجنب شرب أوراق الجوافة فهي لا تناسبها في فترة الحمل.

5- تساعد الجوافة على خفض الضغط المرتفع بالدم ، لذا هي مناسبة جدًا لمرضى السكري الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم، وللحصول على فوائد الجوافة لمرضى السكري يمكن غلي أوراق الجوافة وشربها حتى يكون المفعول في خفض الضغط المرتفع .

القيمة الغذائية للجوافة:

688.5 ملغرام من فيتامين ك. 66 ملغرام من الفسفور. 112 سعرة حرارية. 1.5 غم من الدهون. 23.6 غم من الكربوهيدرات. 4.2 ملغرام من البروتين. 8.9 غم من الألياف التي تساعدك على تلبية الاحتياجات اليومية من الالياف. 29.7 ملغرام من الكالسيوم. 36.3 ملغرام من المغنيسيوم.

المصدر: موقع حلوة