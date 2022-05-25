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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يصف ستاتينز مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم. كما هو الحال مع أي دواء ، تأتي العقاقير المخفضة للكوليسترول مع قائمة من الآثار الجانبية المحتملة ، بما في ذلك علامة المرحاض الخطيرة التي قد تشير إلى تلف الكبد. إليك كيفية اكتشافه.

مشكلة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هي أن المادة الدهنية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وهنا يأتي دور الدواء. فالستاتينات قادرة على خفض إنتاج الكوليسترول "الضار" في الكبد.

بصرف النظر عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، يمكن أيضًا وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول لمرضى القلب لمنع أي مخاطر أخرى.

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إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

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يشرح NHS أن الدواء يأتي على شكل أقراص تؤخذ مرة واحدة في اليوم .

ذكرت مؤسسة القلب البريطانية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول هي واحدة من أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتناولها حوالي سبعة إلى ثمانية ملايين بريطاني.



ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي كل دواء إلى تأثيرات غير مرغوب فيها قد يعاني منها بعض الأشخاص ولا تختلف العقاقير المخفضة للكوليسترول.

بعض الآثار الجانبية التي تأتي مع هذه الجداول أكثر خطورة من غيرها.

واحد ينتمي إلى هذه الفئة ويعتبر "نادرًا" هو تلف الكبد ، وفقًا لمايو كلينك.

توضح البوابة الصحية: "في بعض الأحيان ، قد يؤدي استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول إلى زيادة مستوى الإنزيمات التي تشير إلى التهاب الكبد .

إذا كانت الزيادة طفيفة فقط ، يمكنك الاستمرار في تناول الدواء.

"نادرًا ، إذا كانت الزيادة شديدة ، فقد تحتاج إلى تجربة عقار مختلف من العقاقير المخفضة للكوليسترول".

ما هي أعراض تلف الكبد التي يجب الانتباه لها عند تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول؟

علامة التحذير التي يمكن أن تظهر عند الذهاب إلى الحمام هي البول داكن اللون.

ومع ذلك ، ليس هذا هو التأثير الجانبي الوحيد الذي يشير إلى الحالة. تشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى ما يلي:

تعب غير عادي

ضعف

فقدان الشهية

ألم في الجزء العلوي من البطن

اصفرار بشرتك أو عينيك.

تشدد Mayo Clinic على أنك بحاجة إلى الاتصال بطبيبك "على الفور" عندما تواجه مثل هذه العلامات.

ويضيفون أن حدوث مشاكل في الكبد عند تناول أدوية الستاتين أمر "نادر".

ومع ذلك ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار إنزيم الكبد قبل البدء في علاج الستاتين في بعض الحالات.

لن تحتاج إلى أي اختبارات كبد إضافية ما لم تبدأ في المعاناة من علامات وأعراض مشاكل الكبد.

نظرًا لأن تلف الكبد يعتبر عرضًا جانبيًا "نادرًا" ، فهناك أيضًا قائمة بالآثار غير المرغوب فيها "الشائعة".

وفقًا لـ NHS ، تشمل هذه:

صداع الراس

دوخة

الشعور بالمرض

الشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي

مشاكل في الجهاز الهضمي (إمساك ، إسهال ، عسر هضم أو إخراج الغازات)

ألم عضلي

مشاكل النوم

انخفاض عدد الصفائح الدموية.

ستعتمد الآثار الجانبية الدقيقة لدوائك على النوع الدقيق لعقار الستاتين الذي تتناوله. لمعرفة جميع الآثار الجانبية المحتملة لدواء الستاتين الخاص بك ، اقرأ نشرة معلومات المريض المرفقة مع دوائك.

المصدر: ديلي اكسبريس