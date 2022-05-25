الذهب ينخفض مع صعود الدولار والتركيز على اجتماع المركزي الأميركي

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نخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر أيّار بحثاً عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأميركية المقبل.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0,5 في المئة إلى 1857,39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من أيّار عند 1869,49 دولاراً للاوقية أمس الثلثاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,5 في المئة إلى 1856 دولاراً للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

ورغم أنّ الذهب يعتبر تحوّطاً ضدّ التضخم فإنّ رفع الفائدة الأميركية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدرّ فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأميركي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من أيّار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0,6 في المئة إلى 21,95 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0,7 في المئة إلى 947,49 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 0,5 في المئة إلى 2015,99 دولاراً للأوقية.