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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كنت من مرتادي نوادي اليوغا أو متاجر بيع الكتب، فلابد أنك لاحظت وجود رائحة خاصة ومميزة لهذه الأماكن، وذلك لأن العديد من هذه الأماكن ما زالت متمسكة بعادات أميركية قديمة، تعتمد على استخدام دخان الأعشاب لتنقية الغرفة.

ومن بين هذه الأعشاب #ورق_الغار الذي طالما استخدم على مر العصور، ولا يزال يستخدم في إعداد الطعام وذلك لمذاقه الرائع وخصائصه المضادة للالتهاب، والجراثيم، والفطريات، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز عمل الجهاز الهضمي، وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبالإضافة إلى استخدامه في أغراض الطهي، يستخدم #ورق_الغار كأداة لتطهير المنزل للتخفيف من التوتر، والقلق، والأرق والطاقة السلبية للمكان وذلك عن طريق حرق ورقتين منه في علبة من الألمنيوم وتركها لمدة 10 دقائق مع إحكام غلق النوافذ حرصاً على الاحتفاظ بالدخان،

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لن تصدقو ماذا سيحدث إذا أحرقتم ورق الغار في المنزل!

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مع الحرص على وضع العلبة في مكان بعيد عن أي شيء قابل للاشتعال، كالورق والخشب وغيرهما.

ويعتبر استنشاق دخان ورق الغار المحروق مهدئاً للأعصاب، بفضل احتواء هذه العشبة على مركبات قوية مثل بنين، وسينول، واليميسين والتي تنتج غازاً مهدئاً يعمل أيضاً على خفض معدل ضغط الدم المرتفع،

عندما يتم حرقه بالإضافة إلى إعطاء دفعة من الطاقة الإيجابية.

وفيما يلي أبرز فوائد ورق الغار عامة:

للقلب والأوعية الدموية

يحتوي ورق الغار على مركبات الروتين والساليسيلات، وبعض المغذيات النباتية وحمض الكافيك و هذه العناصر تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والعمل على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات عن طريق إحضار: 6 جرامات من ورق الغار + 8 جرامات من الزهور البرية + 600 مليلتر من الماء الدافئ، ويتم وضع هذه المكونات مع بعضها على النار حتى تمام الغليان ووصول الماء إلى النصف ثم يتم تصفيته وشربه طوال فترة العلاج.

علاج مرض السكري

أثبتت بعض الدراسات أن ورق الغار يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، حيث أنه يساعد على تقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول، وبالتالي فإنه ينظم عمل القلب، ويحسن من وظائفه كما أنه يحتوي مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على إنتاج الأنسولين، وذلك عن طريق تجفيفه وطحنه وتناول ملعقة منه مع الماء لمدة شهر.

للبشرة

لورق الغار فوائد كثيرة للبشرة حيث أنه يعمل على شد الجلد ومقاومة التجاعيد ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتقشير البشرة والحصول على بشرة تتمتع بالنعومة والنضارة.

علاج للشعر

يساعد على التخلص من القشرة وعلاج تساقط الشعر وجفافه عن طريق استخدام زيت الغار في تدليك فروة الرأس للتغلب على هذه المشاكل، كما يستخدم في التخلص من قمل الرأس عن طريق غلي ورق الغار وتصفيته، ووضعه على الرأس لمدة 4 ساعات ثم غسله.

تحسين عملية الهضم

يساعد ورق الغار على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتحسين عملية الهضم والتخلص من الإمساك، كما أنه يخفف من الانتفاخ وحرقة وحموضة المعدة وفي حالة الإصابة بأحد الأعراض السابقة يتم غليه و تناوله مثل الشاي.

علاج البرد

يساعد على علاج البرد والأنفلونزا والالتهابات ومشاكل الجهاز التنفسي عن طريق غلي بعض أوراق الغار واستنشاق البخار المتصاعد منه لمدة 10 دقائق.

تخفيف الشعور بالألم

يستخدم زيت الغار المستخلص من أوراقه في علاج الصداع النصفي عن طريق تدليك الجبهة بزيت الغار، كما أنه يساعد على علاج التهاب المفاصل والروماتيزم والتخلص من الآلام المصاحبة لهما عن طريق تدليك موضع الألم به، ويمكن غلي ورق الغار في الماء ثم تصفيته وشربه وهو ساخن وذلك للتخلص من آلام وأوجاع الجسم عامةً.

الوقاية من مرض السرطان

يحتوي ورق الغار على الكيرسيتين، والكافيك، الإيجينول، ومضادات الأكسدة وهذه العناصر لها دور فعال في مقاومة أنواع مختلفة من السرطان.

فترة الحمل

يحتوي ورق الغار على حمض الفوليك الذي يلعب دوراً هاماً في وقاية الجنين من التشوهات الخلقية، كما أنه مفيد أيضاً قبل الحمل وأثناء فترة الحمل.

المصدر: العربية نت