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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أجبر العديد من الأشخاص على الحجر الصحي لحماية أنفسهم من عدوى "كوفيد-19"، لكن عدم التعرض المطول لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر مهم لجسمنا وهو فيتامين "د".

ويلعب فيتامين "د" دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم وبالتالي تعتمد عليه صحة عظامنا، وقد يؤدي نقصه إلى هشاشة العظام والكسور، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجسم الذي يحتوي على مستويات منخفضة من هذا الفيتامين أن يعاني من ضعف العضلات والتعب وحتى مشاكل الصحة العقلية.

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6 علامات يظنها الكثير من الناس عادية ولا يعرفون انها دليل على نقص فيتامين " د " الهام جدا للجسم .. يجب أن تعرفها الآن

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واستجابة لأزمة "كورونا"، أوصت الحكومة البريطانية، على سبيل المثال بتناول 10 ميكروغرام من الفيتامين يوميا. ويؤثر فيتامين د على عمل الجسم كله، لذلك من المهم مراقبة نقصه وهناك بعض العلامات لتحديد ذلك. مناعة منخفضة واحدة من أهم وظائف فيتامين د هي الحفاظ على قوة مناعتك وهو أمر مهم بشكل خاص في زمن كورونا، إذا كنت تمرض كثيرًا، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين د من العوامل المسببة لذلك.

آلام العظام كما ذكر أعلاه، يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، لذلك إذا كان لديك ألم في أسفل الظهر، على سبيل المثال، فقد يكون لديك مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

قد تعاني أيضا من آلام في العضلات بسبب نقص فيتامين د. التعب والإرهاق يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء التعب والإرهاق المستمرين، ونقص فيتامين د هو أحدها، كما يمكن أن يسبب نقص هذا العنصر الغذائي الأرق. شفاء بطيء يزيد فيتامين د من إنتاج العناصر الرئيسية اللازمة لعملية نمو نسيج جديد عند التئام الجروح. فإن كانت الجروح تستغرق وقتا طويلا للشفاء فنقص فيتامين د هو أحد الأسباب. الكآبة التشاؤم المستمر والمزاج المكتئب هو أحد العلامات التحذيرية لعدم وجود مستويات كافية من فيتامين د في الجسم. تساقط الشعر

يعد الإجهاد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة لنقص المغذيات، وخاصة فيتامين د. يمكن أن يتسبب النقص الخفيف للفيتامين في تساقط شعرك، خاصة لدى النساء.

المصدر: سبوتنيك