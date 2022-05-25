"إشارة مرور متطوّرة في اليابان"؟ إليكم الحقيقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في سياق المنشورات عن التقدّم التكنولوجي في #اليابان، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها لـ"إشارة مرور متطوّرة في اليابان". إلا أنّ هذا الادعاء خاطئ، والصورة في الحقيقة تصميم متخيّل نفّذه مصمّم كوريّ.



يصوّر المنشور ما يبدو أنّها شاشة وعليها اثنان من المارّة الافتراضيين يعبران الطريق. وعلّق ناشرو الصورة بالقول "إشارة المرور في اليابان".

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات على غرار منشورات كثيرة تتناول التقدّم التكنولوجي في ما بات يُعرف في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة بـ"كوكب اليابان".

مجرّد تصميم

إلا أنّ الصورة ليست لإشارات سير في اليابان.

فقد أظهر التفتيش عنها أنّها منشورة على موقع مصمّم كوريّ جنوبي يدعى هايونغ لي بعنوان "لا يمكنك عبور جدار افتراضي".

وعمل المصّمم على هذا التصميم كنوع من التوعية للسائقين والمشاة لاحترام قوانين السير.



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