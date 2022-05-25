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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عرضت شركة تويوتا سيارتها ماركة فورتشنر الجديدة موديل 2023 بعدد سبعة (7) مقاعد ولذلك فإن هذه السيارة عملية جداً ومناسبة للعائلات.

ـ مقاعد تويوتا فورتشنر

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وحش تويوتا تصل السعودية.. فورتشنر الجديدة كليًا 2023 بمواصفات غير مسبوقة وأسعار خيالية

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كما تتمتع السيارة بحقيبة خلفية (شنطة) كبيرة والتي يمكن زيادة مساحتها عن طريق طي أخر مقعد من السيارة.

ـ صندوق خلفي تويوتا فورتشنر

الأمر الذي يجعل السيارة تتناسب مع جميع الاحتياجات للعائلة من حيث عدد الأفراد والحمولة المرغوب في نقلها أثناء الرحلات المختلفة.

الشركة أعلنت أنه تم إصدار هذه السيارة بمحرك قوي جداً وصندوق تروس ست (6) سرعات بنظام الدفع الرباعي الذي يتناسب مع الطرق الوعرة الجبلية أو الصحراوية الرملية. ويمكن التحكم في إمكانيات الدفع الرباعي من خلال بكرة صغيرة يمكن تحريكها علي أي وضع (H2 – H4 – L4) وطبقاً لاحتياجك في حينه. وقد نوهت إلي الضغط علي البكرة قبل دورانها في حالة الرغبية في العمل علي نظام (L4).

ـ بكرة اختيار ناقل الحركة

وبها أيضا العديد من الكماليات ومستويات الرفاهية العالية, فيوجد بها كاميرا خلفية, وحساسات الركن الذكية التي تنبه قائد المركبة بوجود مانع خلف السيارة مع تحديد مسافته وإمكانية رؤيته بواسطة الكاميرا الخلفية.

ـ كاميرا وحساسات خلفية

وبها مكيف هواء باللمس وذات فتحات تخوية خلفية ليصل الهواء في أسرع وقت إلي جميع الركاب بسهولة ويسر.

ـ مكيف الهواء الذكي

كما تتمتع السيارة أيضا بنظام التشغيل الذكي, وهو نظام يمكّن قائد السيارة من تشغيل المحرك بضغطة واحدة علي زرّ التشعيل الذكي في السيارة ودون الحاجة إلي إخراج المفتاح من جيبه.

ـ التشغيل الذكي

ويوجد بالسيارة نظام التحكم الكلي بجميع إمكانياتها من خلال وجود أزرار التحكم عن بعد بعجلة القيادة, بالإضافة إلي وجود شاشة باللمس بمساحة حتي 8 بوصة, ويوجد بها معدلات أمان عالية جداً بالإضافة إلي عدد من الوسائد الهوائية (3) وسادة هوائية أمامية.

وبينت الشركة أن سعر السيارة في مصر يبدأ من (890,000) ألف جنيها مصريا وحتي حوالي (1,070,000) مليون وسبعون ألفاً لأعلي فئة فيها.أما عن الأسعار في السعودية فتبدأ من (120,000) ألف ريال سعودي وتصل إلي (171,000) ألف ريال سعودي لأعلي فئة.