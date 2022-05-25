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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قضت حكمة رب العالمين أن نفساً لن تموت قبل أجلها.. هذا ما تبينه قصة غريبة جرت أحداثها أمس، في جامو وكشمير، حيث عثر على رضيعة على قيد الحياة، بعد إتمام مراسم دفنها.

وبحسب ما ورد وقع خطأ اليوم في مستشفى المنطقة الفرعية في بانيهال في جامو وكشمير، حيث أعلن أن الرضيعة ولدت ميتة.. فتسلمتها أسرتها، وأجرت لها مراسم الدفن.. لم يكن المستشفى هو الذي اكتشف خطأه، لكنها أقدار الله التي جرت، حيث لم تدفن الرضيعة في مقابر أجدادها، ما دفع بأهالي قرية بانكوت التي تنحدر منها، إلى تنظيم تظاهرة للاحتجاج على موقع دفن الطفلة، مطالبين بدفنها في مقابر أهلها.

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ذهبوا لدفن ابنتهم الميتة في المقبرة وقبل إنزالها إلى القبر وقع أمر خارق جعلهم يبكون من الفرح

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ورضخت السلطة المحلية لمطالب الأهالي بنقل جثمان الرضيعة، فكانت الصدمة.. حيث وجدت حية تبكي، بعد نحو ساعة من دفنها، لتولد من جديد، لتعاد إلى المستشفى الذي ولدت فيه أول مرة، ثم أحيلت إلى مستشفى في كشمير لتلقي العلاج المتخصص.

وصل فريق شرطة برئاسة ضابط مركز الشرطة بانيهال منير خان إلى موقع الاحتجاج، وقام بتهدئة المتظاهرين «مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراء، كما هو مطلوب بموجب القانون، ضد أي شخص يتبين أنه مذنب».. وتدور التهمة حول ممرضة و«كناسة» تعمل في قسم أمراض النساء في المستشفى.