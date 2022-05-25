ستصدمك.. أضرار غير متوقعة لليمون على الصحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على مقاومة الأمراض ومحاربة الجراثيم كما أن له فوائد عديدة لصحة الشعر والبشرة

ولكن هناك بعض الأضرار والآثار الجانبية للإفراط فى تناول الليمون .

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وحسب ما ذكره الموقع الهندي stylecraze فإن أضرار الليمون هي:

أضرار الليمون على الصحة:

1.التهابات واضطرابات شديدة فى المعدة نتيجة احتوائه على نسبة كبيرة من الحمضيات .

2.يسبب ارتجاع المرىء، وهو أحد أمراض الجهاز الهضمي.

3:الإكثار فى تناول الليمون يسبب قرحة المعدة وهي من أخطر الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمي .

4:على الرغم أن قشور الليمون لها فوائد عديدة إلا ان الافراط فيها يسبب حصوات شديدة فى المرارة .

5:الإفراط فى تناول الليمون يدفع الجهاز الهضمي لامتصاص الحديد.

6.يعتبر الليمون من الفواكه المدرة للبول والتي تسبب التبول اللاارادي .

7.اثبتت بعض الدراسات أن الافراط فى تناول الليمون من أكثر الاسباب التى تؤدي الى الصداع النصفي.

8.تناول الليمون الخام قد يضر بصحة الاسنان وتجويف الفم .

9.تطبيق عصير الليمون على الجلد يسبب حروق الشمس والتهابات الجلد .

10.الإكثار فى استخدام الليمون على الشعر قد يؤدي الى تلف وتساقط الشعر .

11.يؤثر الليمون على صحة المرأة الحامل نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحمضيات التى تسبب الحرقان والالتهابات .

12.يحتوي الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة العيون ولكن قد يسبب الالتهابات والاحمرار فى العين