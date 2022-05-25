لا تتجاهليها.. طرق التخلص من روائح مناشف المطبخ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقضي الأم معظم وقتها في المطبخ بين طهي وترتيب وتنظيف. لكنها تغفل عن نطافة المناشف فيه. والتي تستخدم بشكل يومي ودوري، مما يتسبب برائحة كريهة مع الوقت، إليك كيفية التخلص من روائح المناشف والحفاظ على نظافتها:

اغسلي مناشف المطبخ بالماء الساخن والخلّ، وذلك بوضعها كوجبة واحدة في الغسالة ثم أضيفي الخل الأبيض ولا تقومي بإضافة أي مواد منظفة.

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– استخدمي الماء الساخن في وعاء، وأضيفي بضع ملاعق من زيت عباد الشمس وملعقة كبيرة من مسحوق الخردل، مع ملعقة كبيرة من خل التفاح والليمون، انقعي مناشف المطبخ بالمكونات السابقة لمدة ليلة كاملة، ثم قومي بشطف المناشف بالماء البارد والساخن، وانشري المناشف حتى تنشف تماماً.

– قومي بنقعها في لتر من الماء البارد،لإزالة بقع القهوة والكاتشاب عنها ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الملح.

-من الأفضل تغيير مناشف المطبخ كلما كان ذلك ممكنا، وخاصة إذا لم يكن لديك وقت لنقعها وغسلها.