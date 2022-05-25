بطعم مقرمش وملح مظبوط اصنعي مخلل الخيار المقرمش مثل الجاهز في يومين و طريقة عمل مخلل الخيار السوري اللذيذ جربي الان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يقدم مع كفتة مشوية، شاورما، دجاج مشوى، الكبدة والمخ، أكلات المطبخ السورى. كل هذه الأكلات التى لا ترى بينها قاسمًا مشتركًا حين تضع مخلل الخيار فى المعادلة تصبح أكثر وضوحًا، فهو من المقبلات التى تكتسب كل هذه الأكلات مذاقًا خاصًا بوجوده. ورغم الحضور القوى للخيار المخلل على المائدة السورية، إلا أن المصريون أيضًا وضعوا بصمتهم الخاصة عليه ويحبون تناوله حتى مع وجبات الإفطار الشعبية كالفول والطعمية.ومن أجل هذا الحضور القوى نقدم لكِ طريقة عمل مخلل الخيار بأكثر من أسلوب مختلف.

يعد مخلل الخيار من المخللات التي يتم تقديمها مع المشاوي والاكلات واللحوم والاسماك كما انه المخلل الخيار من المخللات التي تستوي سريعا ولا تأخذ وقت كثير في عمله هذا لانه من الخضروات الملئية بالماء والتي تساعد الاشخاص الذين يتبعون الحميه على الشعور بالشبع ومد الجسم بالماء الكافي الذي يحتاجه الجسم اليكم طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش

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طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش في يومين

مكونات عمل الخيار المخلل المقرمش :

نصف كيلو من الخيار الصغير

اربع فصوص من الثوم

كوب من الماء

ملعقة ونصف من الملح

ثلاث ورقات من الغار

ملعقة من الشبت الاخضر

نصف ملعقة من الفلفل الحار

كوب من الخل الابيض

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش :

نقوم بغسل وتقطيع الخيار من الاطراف وتركه صحيح ، ثم نقوم بوضع الثوم المفروم والشبت والفلفل الحار وورق الغار في برطمان نظيف للتخليل محكم الغلق ، ثم نقوم يتذويب الملح في كوب الماء ثم نضع خليط الماء والملح على النار ومعه كوب الخل حتى الغليان ،ثم نقوم بسكبه في برطمان التخليل على مكونات خليط المخلل وتركه حتى يبرد ومن ثم نقوم بوضع الخيار به حتى تغمر الماء الخيار ثم نغلق البرطمان جيدا ونترك المخلل لمدة يومين ثم يكون جاهز للاستخدام

طريقة عمل مخلل الخيار السوري

مكونات عمل الخيار المخلل السوري :

اثنان كيلو من الخيار الرفيع

6 فصوص من الثوم

مكونات عمل محلول التخليل:

ملعقة من الملح على كل كوب من الماء

نصف كوب من الخل

ملعقة من السكر

نصف ملعقة من الثوم المدقوق

نصف ملعقة من مطحون الكزبرة

نصف ملعقة من الفلفل الحار المفروم

طريقة تحضير الخيار المخلل المقرمش :

اولا قومي بغسل الخيار جيدا ومن ثم تقطيع طرفي الخيار ، ثم قومي بااحضار برطمان التخليل وضعي به الثوم وكمية الخيار ثم قومي بااستخدام الكوب بتقدير عدد الاكواب الماء الموضوع على الخيار بحيث تتم تغطيته بالماء مع ترك مسافة لنصف كوب الخل ويتم تعيير مقدار ملاعق الملح على عدد الاكواب

ثم قومي بااعداد سكب الماء مره اخري في وعاء اخر مع وضع التوابل والمكونات السابق ذكرها لمحلول التخليل ومن ثم عليه ملاعق الملح والخل مع التقليب حتى تذوب المكونات سويا، ثم قومي بااضافة المحلول مره اخرى على الخيار ثم قومي بغلق البرطمان جيدا ويترك عدة ايام حتى يتم التخليل ثم افتحي البرطمان مع ازالة ريم الخيار حتى لا يفسد مع وضع البرطمان في المبرد وبالهنا والشفا.