النشا والأرز الكنز الكوري: لتبييض البشرة والجسم والهالات السوداء في ثواني وتحدي2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - النشا والأرز الكنز الكوري , الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة, كلنا يطرح هذا السؤال عن بشرة الكورية مدي تفتيحها وصفاء البشرة والمسام الضيقة جدا، فاليوم جاءنا لكم بكنز من كنوز الكورية هذا الكريم العجيب في تفتيح البشرة والجسم بطريقة سريعة جدا وفعالة، من المعروف عن الأرز أنه يحتوي علي فيتامين Eالمهم جدا في تفتيح البشرة والهالات السوداء، ويوجد بها أيضا النشويات التي تعمل علي شد البشرة ،النشا الذهب يعمل علي تفتيح القوي للبشرة ويمنح البشرة نعومة فائقة، أما زيت جوز الهند يعمل علي الترطيب الهائل للبشرة، يعني اليوم نقدم لكم كريم ٣ في واحد شد وتفتيح وترطيب لهذا أطلقنا عليه السهل الممتنع ،إليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا والأرز الكنز الكوري الكريم الفعال جدا في تبييض البشرة بشكل مبهر وتحدى ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والأرز الكنز الكوري الرهيب في تفتيح البشرة والهالات السوداء وتحدي2022

٣ملاعق من الأرز.

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كوب من الماء.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت جوز الهند.

النشا والأرز الكنز الكوري

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للغاية وهي كما يلي:-

نضع في وعاء الأرز والماء ونرفعه علي النار حتي يغلي ،بعد ذلك علي نار خفيف جدا.

ثم نتركه حتى ينضج الأرز تماما أذا أحتاج ماء نضع كوب أخرمن الماء حتي ينضج تماما.

ثم نصفيه بمصفاه صغيرة حتي نحصل علي الماء بتاع الأرز ونتأكد عدم وجود أي شوائب من الأرز.

نضع عليها النشا ونقلب جيدا ،ثم نضع زيت جوز الهند ،ونخلط الكريم كويس جدا.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة ومفيدة جدا لكم وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي يتفاعل معها الكريم.

ثم نفرد الكريم علي البشرة والمنطقة العين أنه أمن جدا ثم نعمل حركات دائرية.

،ثم نترك الكريم علي البشرة لمدة ساعة أو ساعتين بعد ذلك نغسل الوجه جيدا.

سوف تشعرين بالفرق الكبيرة قبل وبعد استخدام الكريم أن شاء الله.

ملحوظة:-

ممكن ترك الكريم علي البشرة طول الليل ،يعني تفرد الكريم علي البشرة قبل النوم في الصباح تغسلي وجهك سوف تلاحظي فرق شاسع في البشرة أو الجسم ،وتفتيح فوري وتحدى.

فوائد النشا والأرز الكنز الكوري لن تتخيلي نتائجه الخرافية في التبييض

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة النشا والأرز الكنز الكوري لن تتخيلي نتائجه الخرافية دون أي اضرار جانبية وهي كما يلي:-

يعمل علي تفتيح البشرة من اول استخدام ونتائج فورية.

يعالج حب الشباب والبقع الداكنة من الوجه نهائيا بفضل الله.

يعمل علي إزالة الجلد الميت من البشرة ويعمل علي تقشيرها ايضا.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام النشا والأرز الكنز الكوري لتبييض البشرة فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الكريم للحصول علي افضل نتائج بطريقة مضمونة وهي كالاتي:-

يجب اتباع كل الخطوات المذكورة في المقال لضمان نجاح الخلطة.

يفضل استخدام مرطب خاص للبشرة بعد الانتهاء من وضع الخليط.

يفضل وضع الكريم في المساء قبل النوم للحصول علي نتائج مبهرة.