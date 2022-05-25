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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت فيديوهات مسلجة لحفل زفاف مشهد غريب جدا للعريس وهو غارق في نوم عميق على منصة الزفاف، ويحاول الكثير من الناس إيقاظه لكن العريس لا يستجيب لأي فعل يقوم به المدعوون في نومه العميق بينما تجلس العروس بجانبه وقد ظهر عليها الحزن والغضب بسبب موقف عريسها و تصوير ما حدث معه من قبل الحضور، حصل الفيديو على مئات المشاهدات.

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عريس ينام جوار زوجته خلال حفل الزفاف.. شاهد كيف كانت ردة فعل الأخيرة بعدما رفض الاستيقاظ!

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الآراء المختلفة على هذا الموقف الغريب: -

وعلق عدد من المشاهدين على الفيديو بأن العريس قد يكون مجهد ولم يحصل على القدر الكافي من النوم لذلك غرق في نومه، ولكن لا أحد يعرف السبب الحقيقي لما حدث من العريس.

مواقف أخرى غريبة: -

وتستمر المواقف الغريبة التي تحدث في حفلات الزفاف، ومن هذه المواقف الغريبة موقف حدث في أحدي الحفلات في بريطانيا، لم يستطع العرسان تأجير عمال نظافة تقوم بالإشراف على القاعة المقام بها حفل الزفاف، فوجدوا حل مذهل لهذه المشكلة لم يخطر على ذهن أحد. .



قالت إحدى الفتيات، أنها كانت في حفل زفاف صديقتها المقربة، إذ فوجئت بعد انتهاء حفل الزفاف بطلب غريب من العرسان، طلب العريس من المدعوين أن يقوموا بغسل الأطباق والأكواب، لعدم قدرتم على توفير عمال نظافة. .

وأوضحت هذه الفتاة أن حفل الزفاف كان في قاعة فخمة للغاية، كما يوجد بها ديكورات رائعة، بالإضافة إلى الأطعمة التي قدمت للمدعوين، لكن الميزانية لم تسمح لهما بتأجير عمال النظافة، ولكن لم يوقفوا حفل الزفاف بسبب هذه المشكلة. .



ردة فعل المدعوين: -

انصدم المدعوين بهذا الطلب الغريب من العرسان، لم يخطر على أذهانهم أن بعد تناول هذا العشاء الفخم، والاستمتاع بالموسيقى والرقص سويًا، أن تكون ختام السهرة الجلوس في المطبخ لغسل الأطباق. .

اعترض معظم الحاضرين على هذا الطلب، ولم ينفذ هذا الطلب سوى 9 أشخاص من أقارب العروس، لكي تسلم القاعدة المستأجرة وهي نظيفة حتى لا تحتاج لدفع الكثير من المال. .

علق البعض على هذا الطلب بعد انتهاء حفل الزفاف وتحدثوا عن غضبهم من الموقف المحرج الذي تعرضوا له، خاصة عند ملاحظة ارتداء العروس لفستان زفاف باهظ الثمن، فكيف تقوم بتقديم الطعام بنفسها على المدعوين، بعد ذلك تطلب منهم تنظيف الأطباق والأكواب؟.