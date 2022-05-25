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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الحديث بشأن طرق التخلص من الناموس هو حديث الساعة في الفترة الحالية، فالناموس منتشر بشدة في الفترة الحالية والناموس أساسًا يقوم بالتغذي على الدم فهو يقوم بالوقوف على الجلد وامتصاص الدم ولكنه لا يقتصر فعله على ذلك ولكن الناموس هو حشرة تتغذى على الميكروبات أيضًا فتأتي حاملة معها كل أنواع البكتيريا والجراثيم التي تتركها على الجلد وعلى الأطعمة التي تقف عليها وبالإضافة إلى كل ذلك فالناموس لا يساعدنا على النوم براحة.

طرق التخلص من الناموس بالخل والليمون

المكونات:-

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مكون خارق في كل منزل يقضي علي الناموس والهاموش والذباب في ثواني يهرب من بيتك

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خمس قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

عشر قطرات من زيت الزيتون وزيت السترونيلا.

طريقة التحضير:-

باستخدام المكونات السابقة يمكنك عمل أكثر من وصفة وطريقة الاستخدام مختلفة وذلك بحسب المناسب معك والطرق تتمثل في كل مما يلي:-

يمكنك وضع كل المكونات مع بعضها في كوب كبير وقومي بتركه مكشوف في أرضية الغرفة التي تعاني من انتشار الناموس بها حيث أن وجوده في الغرفة يمنع دخول الناموس فالناموس يتأذى من رائحة الخل والليمون.

أو يمكنك وضع المكونات بداخل زجاجة بخاخ بلاستيكية ورجيها جيدًا ثم قومي بالدخول إلى الغرفة وقومي برّش جميع أركان الغرفة وهي مظلمة وأغلقيها لمدة ساعة تقريبًا وستجدي عدم وجود أي ناموس أو حشرات مزعجة.

بينما يمكنك إضافة الكحول إلى المكونات لتعزيز عمل الوصفة وبنفس الطريقة السابقة قومي برّش الغرفة ويمكنك استبدال الخل الأبيض بخل التفاح فرائحة خل التفاح تعمل على جذب الناموس وبالتالي يتم قتله عند تراكمه على الكوب أو الزجاجة.

نباتات طبيعية للتخلص من الناموس

يعد نبات النعناع هو أحد أشهر النباتات التي بزراعتك له حول المنزل أو في عدة قوارير حول شرفة الغرفة يعمل على منع دخول الناموس إلى أي جزء في المنزل.

ومن النباتات الأخرى التي تعمل على قتل الناموس وطرده هو نبات المريمية فيجب أن تقومي بتجفيفه في الميكروويف لعدة ثواني وبواسطة دخان النبات قومي بنثره في المنزل وهو سيساهم في طرد الناموس.

أما النبات الثالث فهو نبات الجيرانيوم الذي يتميز برائحته العطرة التي نحبها كأنف بشرية ولكن تكرهها أنف الحشرات وتبتعد عنها مباشرة.