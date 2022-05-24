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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض السكري هو حالة صحية تتطلب العلاج، ومن المهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف قدر الإمكان للمساعدة في منع أو تأخير المشاكل الصحية الخطيرة طويلة المدى، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، لكن في كثير من الأحيان، لا يعرف المرضى كيف يمكن أن تتغير مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، ففي الصباح هناك تحول في مستويات السكر في الدم بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم.

وفقًا لـ Medical News Today فإن الأعراض الخمسة الرئيسية التي يجب تحديدها للتحذير من السكرى تشمل:

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5 علامات في الصباح يعتقد كثير من الناس انها عادية لكنها مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم!!.. تعرف عليها الآن

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ضعف

غثيان

رؤية ضبابية

الارتباك

العطش الشديد

ووفقا للتقرير فإن السبب الرئيسي الذي يجعل كل شخص يعاني من ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم في الصباح هو نظمنا الحيوية الطبيعية التي يتم فيها كبح إنتاج هرمون الأنسولين (الذي يخفض الجلوكوز) أثناء النوم، ومستويات الهرمونات الأخرى التي ترفع الجلوكوز (هرمون النمو والجلوكاجون والكورتيزول) تزيد.

هناك أيضًا نظرية تُعرف باسم تأثير Somogyi تشير إلى أنه في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين، يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح تأثيرًا مرتدًا لاستخدام الكثير من الأنسولين.

معدلات سكر الدم

قبل الأكل: 80 إلى 130 مجم / ديسيلتر.

بعد ساعتين من بدء الوجبة: أقل من 180 مجم / ديسيلتر.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا إن أهداف السكر في الدم قد تكون مختلفة حسب عمرك، وأي مشاكل صحية إضافية لديك وعوامل أخرى تأكد من التحدث مع طبيبك حول الأهداف الأفضل بالنسبة لك.

كيفية إدارة الارتفاع الصباحي في جلوكوز الدم:

اسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك تناول الدواء أو الأنسولين في وقت النوم بدلاً من تناوله في وقت العشاء.

تناول العشاء في وقت مبكر من المساء وقم بتمرين خفيف بعد العشاء.

تجنب الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات في وقت النوم وإلا سترتفع مستويات السكر لديك وتجعلك أكثر جوعًا قريبًا وهي فكرة سيئة .

إذا كانت مستويات الجلوكوز لديك مرتفعة في الصباح ، فتحدث إلى طبيبك للحصول على نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة الفردي ، ومراجعة أدويتك الحالية.

تحدث إلى طبيبك ، فقد يرغب / ترغب في تغيير دوائك أو جرعتك.

اشرب سوائل كافية للحفاظ على الترطيب.

لا تفوت وجبة الإفطار.

المصدر: اليوم السابع