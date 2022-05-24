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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بالرغم من ما يُعرف عن هواتف الآيفون بأنها الأكثر أمانًا في العالم، ويعود ذلك لطبيعة وتقنيات نظام التشغيل الخاص بأبل iOS، إلا أنها لا تزال أيضًا مُعرضة للاختراق، ولا يزال البعض منهم مُعرض في أي وقت لاختراق الفيروسات لهاتفه، ولكن كيف يتم ذلك وما مدى خطورته؟

كشفت موقع Cyber news في تقرير حديث له أن طرق استهداف هواتف الآيفون تتم عبر رسائل البريد الإلكترونية المغلفة أو كما يُطلق عليها تعمل وفق طرق تصعيدية، وبعض الإعلانات الضارة التي يتم عرضها على هواتف الآيفون المتصلة بالإنترنت، ويؤكد التقرير أن هواتف أبل ليست محصنة 100 في المئة ضد هذه الهجمات.

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3 علامات تؤكد اختراق هاتفك الآيفون وأن كل بياناتك مهددة.. يجب أن تعرفها

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وذكر التقرير أن هناك عدة طرق فعالة يمكن عبرها حماية هاتفك الآيفون، وبعض العلامات التي تُعلمك أن هاتفك مخترق أم لا نذكرها لكم في الآتي:

سرعة نفاذ بطارية الهاتف

إذا كان هاتفك الآيفون يستنزف البطارية بسرعة كبيرة، فإن هذا يعني أن هناك شيء غير طبيعي خاصة إذا كان الهاتف لا زال جديدًا، فهذا الأمر يعني أن هناك إعدادًا في هاتفك يحتاج إلى التغيير، أو ربما يكون قد تم اختراقه.

تطبيقات غريبة

ربما يكون في هاتفك تطبيقات غير مثبتة، وتبدو بالنسبة لك غريبة، وربما أيضًا لا تتذكر أنك ثبتها في وقتٍ ما، لذا فإنك تلك التطبيقات قد تعني أن هاتفك تم اختراقه.

استهلاك المزيد من البيانات

ربما تلحظ أنك تستهلك المزيد من بيانات الهاتف أو الإنترنت بشكل كبير، وتصل إلى الحد الأقصى من سعة استخدام الإنترنت في هاتفك رغم عدم دخولك على مواقع أو تطبيقات تستهلك كميات كبيرة من الإنترنت، فإن ذلك يُعد مؤشرًا على اختراق هاتفك.