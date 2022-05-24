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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك قبيلة من أنجولا لديها أجمل نساء القرية في إفريقيا حسب السياح.آ قبيلة الهيمبا هم السكان الأصليون لناميبيا وكونين ، ويعيشون على الجانب الشمالي من البلاد ، وعلى الجانب الخر من كونيني في جنوب أنغولا أيضًا. لديهم ما يقرب من 50000 شخص في القرية.

في هذه القبيلة ، هناك بعض المجموعات الأخرى التي لا تزال مقيمة في القرية والتي تعتبر مجموعات OvaTwa ، ويطلق عليهم الصيادون والجمعون وكذلك OvaHimba.

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أغرب قبيلة في العالم.. النساء لا تستحم بالماء ومفاجأة بشأن جمالهن وملابسهن وماذا يفعلن مع السياح الأجانب! (صور)

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يتحدث مجتمع الهيمبا بلغة أوتجيهيمبا المعروفة بلهجة البانتو في هيريرو.على الرغم من أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في ناميبيا ، إلا أن الهيمبا نادرًا ما يتحدثون الإنجليزية ، إلا أنه يتم استخدام كمية صغيرة فقط من اللغة الإنجليزية في مدارس أوموهونغان.

يحب كل من الرجال والنساء من هذه القبيلة ارتداء فساتينهم التقليدية. عادة ما يرتدي الرجال الملابس والأحذية الصنادل ، كما يرتدونها مع نعال القدم التي توجد غالبًا في إطارات السيارات القديمة ، لأن الرجال والصبيان يميلون إلى قيادة الماشية في الأدغال طوال اليوم.آ ومع ذلك ، كانت المرأة تتجول في القرية بتنانير مصنوعة من جلد الماعز.

اشتهروا بجمال زوجاتهم الطبيعي ، حيث جذبوا العديد من السياح والصحفيين الذين أشادوا بجمالهم المذهل.

على الرغم من حقيقة أنهم لا يستحمون بالماء ، إلا أنه لم يمنعهم من الحفاظ على جمالهم الطبيعي. أحد أسباب عدم استحمام سكان هيمبا بالماء هو أنهم يعيشون في أكثر المناطق المحيطة تطرفاً على وجه الأرض.

إن الظروف الجوية القاسية والمناخ الصحراوي ، إلى جانب نقص المياه النظيفة ، تمنعهم من الحمام المائي "العادي".

وفي الوقت نفسه ، فإن رفضهم للاستحمام لم يؤثر على نظافتهم الشخصية.آ يستخدم أفراد القبيلة المحار الأحمر على الجلد ويشاركون في حمام دخان يومي للحفاظ على جمالهم ونظافتهم الجيدة.