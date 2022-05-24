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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة حديثة للفنان أحمد خليفة وظهر فيها وهو متأنق ويرتدي بدلة كحلية ويلبس نظارات.

والفنان أحمد مهدي خليفة الشهير بدور "الزبال أحمد" في مسلسل باب الحارة، ولد في يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر عام 1945م وفي مدينة دمشق، في أسرة متوسطة الحال.

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هل تتذكرون "الزبال أبو أحمد" بطل "باب الحارة".. شاهد كيف أصبح شكله بعد غدر الزمن والمفاجاة في سبب طرده من المسلسل!

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درس المرحلة الابتدائية في مدارس دمشق وأكمل حياته في تلك المدينة حتى رآه المخرج أنطوان ريمي الذي أدخله في فيلمه الجديد “فداك يا فلسطين”، والذي أثار ضجة في الشارع السوري لما له من مشاهد تأثيرية تثير عاطفة الشعب تجاه الشعب الفلسطيني وما يعيشه من أزمات.

وقد شارك بعد ذلك في كثير من الأعمال أهمها فيلم “أحلام المدينة” ومسلسل “ظرفاء ولكن” وحاز على كثير من الجوائز في الكثير من المهرجانات التمثيلية الكبيرة لأدواره المؤثرة، تزوج ورزق بولدين هما محمد ومهند.

معلومات عنه

يتميّز بتنوع الأدوار والشخصيات التي يؤديها، خصوصاً في مجالي الكوميديا ومسلسلات البيئة الشامية، في رصيده عشرات المسلسلات المتنوعة، كما عمل مخرجاً مسرحياً، ويكتب السيناريو التلفزيوني، وهو مؤلف أغان، وله في الإذاعة حوالى 100 أغنية، أداها مطربون سوريون.

هو عضو في نقابة الفنانين السوريين، وحاصل على الكثير من الجوائز التقديرية، متزوج وله من الأولاد اثنان.

باب الحارة

تحدث أحمد خليفة في مقابلة صحفية عن مسلسل "باب الحارة"، فقال: "الجزآن الأول والثاني فقط كانا مقبولين، ولذلك قرروا إنهاءه في الجزء الثاني، وإستغربت استمراريته التي تحولت أجزاؤه فيما بعد إلى مصدر رزق للعاملين فيه، فالأجزاء التالية ليس لها علاقة مطلقاً بالبيئة الشامية لا من قريب ولا من بعيد!.. لقد موتوني في الجزء الثالث، وكانت شخصيتي أبو أحمد (مقشش كراسي وزبال في الحارة)، ولذلك لم أكن موجوداً في الأجزاء التالية، باستثناء أنني دُعيت لأكون مدققاً للهجة الشامية في الجزأين السادس والسابع".