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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شعرت نعومي هيدسون بحالة من الرعب في منزلها، بعد مشاهدة بعض الظواهر غير الطبيعية، خاصة عندما دخلت ذات يوم إلى المطبخ ورأت خيال رجل في زجاج المطبخ وكأنه يقف خلفها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة نعومي البالغة من العمر 29 عاما، قامت بوضع كاميرات للمراقبة في منزلها بسبب شعورها بحركة غير طبيعية في المنزل منذ فترة.





وتحكي نعومي أنها كانت تستيقظ من النوم بعد سماع تكسير أطباق وأكواب في المطبخ، وعند ذهابها إليه تجد كل شيء في مكانه لم يتحرك على الإطلاق.





وظنت نعومي أنها مصابة ببعض الاضطرابات بسبب وفاة والدتها، ولكن بعد تركيبها كاميرات مراقبة في أنحاء متفرقة في المنزل، اكشتفت أن المنزل مسكون بعد ظهور خيالات غريبة في المنزل، وما أصابها بالجنون أنها حاولت تناسي الأمر ولكنها فوجئت بوجه رجل ظهر في خلفية صورة التقطتها مع طفلها.



وقررت نعومي أن تهرب من المكان بسرعة قبل أن تصاب بالجنون بسبب ما حدث لها في المنزل. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور). "خاص للنساء" 10 علامات تكشف لك جنس الجنين في منزلك بدون فحص .. تعرفي عليها الآن عاجل: أول دولة خليجية تسجل إصابة مؤكدة بـ جدري القرود صدمة : عريس نفذ وصية أمه في ليلة الدخلة .. ووضع هذا الحبة من الطب البديل تحت لسانه فكانت نهاية العروس في المستشفى تحت العناية! ضع قطرة عسل وزنجبيل مطحون على السرة قبل النوم.. وشاهد ما سيحدث بنفسك!! مفعول سحري يبحث عنه كل الشباب مقتل شقيقتين على يد زوجيهما في جريمة شرف نبتة بسيطة تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان وفوائد طبية أخرى لا تخطر على بال هذا النوع من الخضروات يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين عشبة جبارة متوفرة بقوة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق .. تعرف عليها أغرب قبيلة في العالم.. تقيم ‘‘مهرجان’’ لسرقة الزوجات وما تفعله النساء صادم سيدة خليجية فقيرة تبكي بحرقة بعد سجن ولدها بسبب تراكم فواتير الكهرباء عليه (فيديو مؤثر) احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم لن تتخلى عنها بعد اليوم .. 3 فوائد سحرية للجسم عندما تتناول القهوة السادة (تعرف عليها) بعد فضيحة المالديف .. مشهورة سناب رهف القحطاني تفاجئ السعوديين بظهور جديد والمفاجأة بلباسها (شاهد الفيديو) عريس عشريني يفاجئ عروسته السعودية ويستخدم منشطات في ليلة الدخلة.. والأخيرة تصدمة بردة فعل قلبت الأمور رأسًا على عقب المصدر: صدى البلد + وكالات

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