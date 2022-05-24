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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر العسل الابيض من افضل المواد الغذائية التي لها فوائد عديدة، وقدم المعالج بالاعشاب فياض علي، علاجا سحريا باستخدام العسل عرف منذ القدم.

المتعارف ان العسل يؤكل بالفم او يدهن على الجلد بشكل مباشر او يتم خلطه بالماء او الحليب ويتم شربه لكن هناك طريقة فعالة بأستخدام العسل من خلال وضع قطرة عسل بمنطقة السرة.

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ضع قطرة عسل وزنجبيل مطحون على السرة قبل النوم.. وشاهد ما سيحدث بنفسك!! مفعول سحري يبحث عنه كل الشباب

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تعتبر منطقة السرة من أكثر المناطق فعالية في امتصاص الأدوية أو المواد، وتعمل هذه القطرة على شفاء كثير من الأمراض بالجسم.

طريقة العلاج بقطرة العسل على منطقة السرة بحسب ما نشرت صحيفة صدى البلد:

نجهز وقية من العسل الصافي ونمزجها بمعلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، نضع قطرة من خلطة العسل السابقة على السرة قبل النوم، نغطي السرة بلاصق أو بقطعة من القطن، تكرار هذه الطريقة مرة يوميا ولمدة شهر كامل .

فوائد وضع العسل على السرة قبل النوم

معالجة التهابات واحتقان الجيوب الأنفية.

تنظيم عمل القلب بطريقة فعالة.

معالجة آلام العين، وإزالة الغبش الناتج عن مرض السكري.

علاج آلام صداع الرأس المزمن والصداع النصفي.

معالجة أوجاع الرقبة والكتفين.

معالجة آلام الصدر والجهاز التنفسي، وخاصة مرض الربو.

معالجة ألم أسفل الظهر، وألم الركب.

معالجة اضطرابات الهضم والانتفاخ.

معالجة بعض مشاكل القولون العصبي .

علاج الإمساك المزمن .

التخلص من الإسهال واضطرابات الأمعاء.

معالجة اضطرابات انخفاض وارتفاع ضغط الدم.

شفاء فعال في علاج البهاق لبعض الحالات.

التخلص من التجاعيد، وإعادة النضارة للبشرة.

المساعدة على النوم العميق وازالة الأرق والاضطراب.

يجب ان يكون العسل نقي تماما لتحصل على نتائج إيجابية.

المصدر: صدى البلد