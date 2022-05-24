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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هي عشبة تشبه السبانخ نوعًا ما، منشأُها الأصلي الهند لكنها موجود في بلاد كثيرة منها مصر، وغالبا مُهملة جداً ولا يهتم به اأحد رغم فوائدها المتعددة.

وتتمتع "الرجلة" بطعم حامض يميل إلى الملوحة، مما يجعلها محببة لدى الكثيرين ، كما تم استخدامها منذ القدم في الطب البديل.

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نبتة بسيطة تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان وفوائد طبية أخرى لا تخطر على بال

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وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات والاعشاب الطبية، إن نبات الرجلة أو البقلة "purslane" بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية عديدة، وهو من البقول العشبية، ويمكن أن تؤكل أوراقه إما مطبوخة أو نيئة، حيث تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية.

ولفت إلى أن البقلة عشبة مغذيه ومقوي عضلي ، وهي نبتة برية "كيميائية" تقضي نهائيًا على الكوليسترول ، فهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، و تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض، وأثبتت دراسة أخيرة أن هذه النبتة تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

وأضاف، ان العلماء قاموا بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم فوصلوا إلى فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليستيرول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.

وأفادوا بأن تناول البقلة (الرجلة) بكثرة له تأثير إيجابي على مستويات الدهون لكونها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم.

وتعد نبتة الرجلة من أفضل الخضراوات الغنية بالأوميجا-3، المعروف بفوائد الصحية العديدة وخواصه المضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ وتقليل التهابات المفاصل، كما تجد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وكما أنه يقى من اضطراب ضربات القلب.

كما تحتوى نبات الرجلة على تركيزات عالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين "أ" و"هـ" و"ج"، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض وتقليل فرص حدوث السرطانات، وكما تساهم فى الحد من الشيخوخة.

و تحتوى العشبة على البوتاسيوم، والذى يساهم فى تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى الحديد، والذى يساعد فى تكوين الهيموجلوبين، المعروف بدوره فى نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

كما تسهم في منع التهابات الجهاز الهضمي و قرحة المعدة ، وطرد الديدان الحلقية من الأمعاء ، و تعزز ليونة المعدة و تمنع الإمساك .د، و إيقاف التقيؤ وآثار الوحم لدى الحوامل ، و إيقاف نزيف الدم ، وتستخدم فيعلاج الصداع والحمى بدلك الصدغين وتعتبر من أقوى المنشطات الجنسيه .

وطالب المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، أنه لابد من تنفيذ سياسة التوسع في زراعة هذه النوعية من النباتات الطبية.

إلى جانب إنشاء صالات وفرت هذه النباتات وتجهيزها التصدير، والاهتمام بعمليات تجفيف وتعبئة وتخزين النباتات، والمستخلص منها على هيئة زيوت أساسية، وذلك وفقا للأساليب العلمية والصحية والبيئية الحديثة.

كما يمكن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج بالأعشاب وعمل برنامج تسويقى متكامل بالتعاون مع الشركات السياحية والفنادق .

المصدر: صدى البلد