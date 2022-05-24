نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا النوع من الخضروات يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر هرمون الإنسولين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتضمن مفتاح التحكم في مرض السكري النوع 2، الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم من خلال اتخاذ قرارات غذائية معقولة.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فإنه على الرغم من أن الخضروات تشكل جزءًا أساسيًا من أي نظام غذائي صحي، إلا أن بعض الخضروات يمكن أن تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويعني داء السكري النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عشبة جبارة متوفرة بقوة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في غضون دقائق .. تعرف عليها

أغرب قبيلة في العالم.. تقيم ‘‘مهرجان’’ لسرقة الزوجات وما تفعله النساء صادم

سيدة خليجية فقيرة تبكي بحرقة بعد سجن ولدها بسبب تراكم فواتير الكهرباء عليه (فيديو مؤثر)

احذفها من جهازك فورًا.. هذه التطبيقات تسرق منك الباسوورد ومعلوماتك الشخصية وأنت لا تعلم

لن تتخلى عنها بعد اليوم .. 3 فوائد سحرية للجسم عندما تتناول القهوة السادة (تعرف عليها)

بعد فضيحة المالديف .. مشهورة سناب رهف القحطاني تفاجئ السعوديين بظهور جديد والمفاجأة بلباسها (شاهد الفيديو)

عريس عشريني يفاجئ عروسته السعودية ويستخدم منشطات في ليلة الدخلة.. والأخيرة تصدمة بردة فعل قلبت الأمور رأسًا على عقب

امرأة تذهب للمحكمة في الإمارات للمطالبة بالنفقة.. وعندما حضر الزوج كانت المفاجأة

بطلة مسلسل باب الحارة تخلع لباسها الداخلي وتتراقص على أغنية أجنبية بشكل خادش.. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ (فيديو مسرّب)

امرأة عمرها 82 تحقق حلمها وتنال الشهادة الجامعية

لحظة سقوط طفل رضيع في بالوعة مجاري .. شاهد ردة فعل والدته

مشروب بسيط ومعروف يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

لن تصدق ما هو الاسم الحقيقي للراقصة فيفي عبده ؟ وكم تبلغ ثروتها ؟ والمفاجأة في عمرها والشرط الذي تضعه على أزواجها قبل الدخلة

خضروات تضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم ولها تأثيرات سلبية على الأنسولين

أغرب قبيلة في العالم.. الرجال والنساء عرايا تماما ولا يرتدون الملابس أبدًا وأكلهم أغرب من الخيال! (فيديو)

خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد والمفاجأة في هوية العريس!

علامة إذا ظهرت على ساعدك فهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتردد في التعرف عليها الآن

لتبييض أسنانك كاللؤلؤ في دقائق وطرد الرائحة الكريهة وإزالة الجير والاصفرار .. كنز رباني ينهي معاناتك إلى الأبد !

ويُعرف الأنسولين بأنه هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم، ويمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة في سيل من الدمار على الجسم، وإذا كنت مصابًا بداء السكري النوع 2، فيجب أن تجد طرقا لمحاكاة تأثيرات الأنسولين، وللنظام الغذائي دورًا فعالًا في إحداث هذا التأثير، وهناك عدد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على سرعة تكسير الطعام إلى جلوكوز (سكر الدم).

وكلما فُكك الطعام بشكل أسرع، كان تأثيره أكثر وضوحًا على مستويات السكر في الدم.

ووفقًا للدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء في مستشفى الملك إدوارد السابع، فإن بعض الخضروات تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعة، (GI)، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وأوضح الطبيب أبراهام: "تبرز الطماطم والبطاطس على أنها تحتوي على مؤشر عال لنسبة السكر في الدم، في حين أن البطاطا الحلوة، التي طعمها أكثر حلاوة، لديها مؤشر أقل فيما يتعلق بنسبة السكر في الدم، ويمكن أن تختلف الطماطم على وجه الخصوص بشكل كبير في محتوياتها من السكر، لذا فإن نوع الطماطم ونضجها هما محددان رئيسيان".

وأشار أبراهام إلى أن "هناك أكثر من 300 نوع من البطاطس التي تحافظ على بنيتها بعد الطهو، ولا تسبب ارتفاع الجلوكوز بالقدر نفسه الذي تسببه البطاطس المهروسة".

وقال إنه كلما طال الوقت الذي تستغرقه الخضروات لتصبح صالحة للأكل - وهذا ينطبق أيضًا على الأنواع الناضجة من الجزر أو البطاطس - كان لديها مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل.

وكلما انخفض محتوى الدهون في الخضروات، كان معدل تكسير الجلوكوز أبطأ.

ولتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم عند اختيار الخضار، يجب عليك اختيار الخضروات الطازجة، وطهوها بأقل قدر ممكن.

وبدلًا من ذلك، فإن اختيار الخضروات الأكبر حجمًا وطهوها بزيت الزيتون سيساعدك على الاستمتاع بالخضروات دون القلق بشأن ارتفاع الجلوكوز.

المصدر: الكونسلتو